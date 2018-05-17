17 мая: Что было. Статья УК 328: либерализация/Деньги из принтера/Европа в опасности

Голодающие матери добьются перемен?

Овальный зал, где депутаты принимают судьбоносные для нас решения, закрылся на ремонт. Но парламентарии пересели в другое помещение и погрузились в работу. В повестке дня около 10 законопроектов, среди них и парочка резонансных. Один из них – об ответственности за незаконный оборот наркотиков – может быть принят в первом чтении уже на этой сессии. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по нацбезопасности Валентин Михневич. Проект предусматривает изменения в ряд кодексов, в том числе в нашумевшую статью 328 УК. За ее пересмотр, как известно, выступают матери осужденных, считая слишком суровой. Добиваясь цели, они даже объявили голодовку. Вчерашний беглец, порезавший трёх милиционеров в Гомеле, между прочим, отбывает срок на «химии» по этой же статье. Ожидается некоторая либерализация. Но к чему приведет смягчение ответственности, предсказывать рано. Можно только надеяться, что депутаты и соответствующие органы новую перспективу просчитали со всей серьезностью.

Еще более взволновавший общество Декрет Президента о содействии занятости парламентарии сегодня приняли к сведению. В документ заложен принцип персонального отношения к каждому человеку, его жизненной ситуации. Кроме того, ключевая роль в выполнении положений декрета теперь отводится исполкомам. Местным чиновникам не позавидуешь: непростая на них свалилась задача. Правда, Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич пояснила, что будут создаваться комиссии, для которых «разработают специальные памятки, которые будут совершенствоваться по мере накопления опыта».

По принципу «не сделай сам»

Выставка фальшивых денег открылась в столице. Экспозиция называется «Злодейские деньги. История фальшивомонетничества». Она охватывает период от античности до наших дней. На стендах и под стеклом – самоделки из фондов исторического музея, БГУ, Академии МВД и частных коллекций. На выставке можно увидеть монеты и банкноты, выпущенные в разные эпохи, а также инструменты мастеров-фальшивомонетчиков. Эволюция данного уголовного «творчества» поражает: от простого пера до лазерных технологий. И как только страна переходит на новые деньги, тут же фальшивомонетчики закатывают рукава и берутся за дело. Беларусь – не исключение. Когда с 1 июля 2016 года в оборот поступили банкноты нового образца, спустя уже пару недель была изъята первая подделка. В Глубоком мужчина пытался всунуть продавцу продмага 20 рублей. Как выяснилось, купюра была просто распечатана на цветном принтере.

По информации Нацбанка в 2015 году выявлено в Беларуси 1044 поддельных дензнака, в 2016 – 1129, в 2017 году – 1034 фальшивки. В основном, конечно, рисуют доллары и евро. Но не брезгуют и нашими рубликами.

Корь бродит по Европе

У нашей южной соседки снова неприятность – очередная вспышка кори. Эта зараза сразила за последнюю неделю без малого полторы тысячи человек, и в основном пострадали люди в Винницкой, Волынской, Черниговской и Ровенской областях. Считай, – у нас под боком. Всего с начала года корью заболели свыше 15 тысяч украинцев, есть умершие среди взрослых и детей.

Инфекция не успокаивается. Вспышки продолжаются по всей Европе. По данным на апрель только в Греции, Италии, Сербии, Румынии и Франции зарегистрировано более 15 тысяч случаев. Отмечены и у нас в Беларуси единичные факты: в Минске, Волковыске, Малорите. Причина, говорят доктора, в нежелании прививаться, и отказов от вакцинации все больше. Как видим, – зря. Уколись – и живи спокойно!

В.Д.