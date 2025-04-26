Белорусские вузы провели встречи с абитуриентами

Новая специальность и кафедра по обучению управлению дронами будет создана в Военной академии Беларуси. Об этом и не только абитуриентам рассказали на дне открытых дверей в главной кузнице офицерских кадров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная академия готовит специалистов разного профиля: танкистов, связистов, разведчиков, пилотов, инженеров ПВО. Ознакомиться с программой обучения на всех семи факультетах и условиями курсантов смогли все желающие, а таких собралось более тысячи человек. Для них также провели эффектное шоу на плацу академии. Престиж военной службы повышается. Совершенствуется и система подготовки. Впервые с 2025 года на общевойсковом факультете начнется подготовка офицерских кадров по специальности «Штабная и организационно-мобилизационная работа». По ней будут обучаться сотрудники военных комиссариатов.

Виктория Одинец, абитуриент:

В этом году поступаю, надеюсь, что поступлю. Очень хочу на факультет связи. В Военную академию я решила поступать с класса восьмого, участвую во всех патриотических конкурсах, мероприятиях. У меня папа работает в МЧС, мама работала в милиции.