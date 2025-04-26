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Белорусские вузы провели встречи с абитуриентами

26 апреля 2025 18:06
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Новая специальность и кафедра по обучению управлению дронами будет создана в Военной академии Беларуси. Об этом и не только абитуриентам рассказали на дне открытых дверей в главной кузнице офицерских кадров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы провели встречи с абитуриентами-2

Военная академия готовит специалистов разного профиля: танкистов, связистов, разведчиков, пилотов, инженеров ПВО. Ознакомиться с программой обучения на всех семи факультетах и условиями курсантов смогли все желающие, а таких собралось более тысячи человек. Для них также провели эффектное шоу на плацу академии. 

Престиж военной службы повышается. Совершенствуется и система подготовки. Впервые с 2025 года на общевойсковом факультете начнется подготовка офицерских кадров по специальности «Штабная и организационно-мобилизационная работа». По ней будут обучаться сотрудники военных комиссариатов.

Белорусские вузы провели встречи с абитуриентами-4

Виктория Одинец, абитуриент:
В этом году поступаю, надеюсь, что поступлю. Очень хочу на факультет связи. В Военную академию я решила поступать с класса восьмого, участвую во всех патриотических конкурсах, мероприятиях. У меня папа работает в МЧС, мама работала в милиции.

Белорусские вузы провели встречи с абитуриентами-6

Никита Малихов, абитуриент:
Хочу посмотреть факультет разведки, какие там проходные баллы и, возможно, туда поступить. Вдохновил военно-патриотический клуб, состою там уже около двух лет.

Сегодня для будущих абитуриентов свои двери открыли многие университеты страны. Инициатива у молодежи востребована. Ведь это не только возможность ознакомиться со специальностями и условиями обучения, но и пообщаться с заказчиками кадров. Предыдущий общевузовский день открытых дверей прошел в марте. Тогда он собрал более 30 тысяч гостей и порядка 800 представителей организаций.

# Высшее образование в Беларуси

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