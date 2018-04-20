Три случая заболевания корью зафиксировали в Малоритском районе

Новости Беларуси. В Малоритском районе были зафиксированы случаи заболевания корью.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного врача центральной районной больницы Петра Селивончика. 10 апреля в инфекционное отделение поступили первые пациенты с подозрением на корь.
На данный момент зафиксировано три подтвержденных случая кори у местных жителей 1999, 2000, 2008 годов рождения. Они не были привиты от данного заболевания.
Под наблюдением врачей также те десять человек, которые контактировали с заболевшими.
По предварительным данным, заболевшие могли заразиться корью от гражданина Украины, который прибыл в Беларусь.
Сейчас в Малоритском районе проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очагов заболевания. Специалисты добавляют, что вакцинация – это действенная защита от инфекции.
В марте в Волковыске был зафиксирован случай кори. Эпидемия этого заболевания ранее была отмечена в Европе.
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