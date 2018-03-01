Пять случаев подозрения на корь зафиксировали в Волковыске. Как не заболеть: советы специалистов

Новости Беларуси. В Волковыске был зафиксирован случай кори.

По информации Минздрава, в феврале нынешнего года заболевание было зафиксировано у пятилетнего ребенка, который не был привит из-за отказа родителей.

Не установлен источник инфицирования.

Сейчас проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, наблюдение медиками и вакцинация людей, который были в контакте с ребенком. Среди контактировавших были выявлены люди с симптомами, которые не исключают корь.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что в Европе продолжается вспышка кори. С начала 2018 года в регионе зафиксировано более 3000 случаев. Более 60% заболевших – это люди до 20 лет.

В Сербии за полгода были зарегистрированы около более 1800 случаев, пять из которых закончились летальным исходом.

Более 80% заболевших не были привиты против кори.

Специалисты рекомендуют при планировании поездок за границу:

Уточните прививочный статус против кори ваш и вашего ребенка и, при необходимости, сделайте прививку.

Вам не надо делать прививку против кори перед выездом в другие страны, если у вас есть сведения о двух прививках против кори или вы болели корью (имеются достоверные сведения).

Вам целесообразно сделать прививку против кори перед выездом в другие страны, если вы не болели корью или у вас отсутствуют данные о прививках против кори или имеются сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет).

В случае контакта с больным корью лицам, не болевшим корью и не имеющим документально подтвержденных сведений о профилактических прививках против кори, целесообразно сделать прививку не позднее 72 часов с момента контакта.

В случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), следует немедленно обращаться к врачу и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных стран.

Минздрав Беларуси держит ситуацию на постоянном контроле.