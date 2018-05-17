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Ещё одна вспышка кори в Украине: за неделю заболели более 1,4 тысячи человек

17 мая 2018 07:01
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Новости Украины. В Украине за неделю корью заболели 1407 человек, 756 из них – дети.  

По сведениям Министерства здравоохранения Украины, за неделю количество новых случаев заболевания возросло.  

На сайте ведомства отмечается, что защититься от болезни можно только вакциной. Прививку рекомендуется делать детям в возрасте года и шести лет. Если ребёнок оба раза не прививался, желательно незамедлительно обратиться в медпункт. Вакцинация проводится бесплатно.  

С 2018 года в Украине корью заболели 15261 человек – 6243 взрослых и 9018 детей. От болезни умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.  

Весной 2018 года мы говорили о кори с заместителем министра здравоохранения Беларуси Натальей Жуковой.  

«Ситуация в республике стабильная и управляемая» (здесь подробнее).  

# Вирусные заболевания

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