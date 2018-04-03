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В Беларуси с начала 2018 года выявлено 40 случаев кори

03 апреля 2018 10:39
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Новости Беларуси. Первый случай заболевания кори медики зарегистрировали у ребёнка из Волковыска, мама которого отказалась от вакцинации, позже факты заражения были подтверждены в Гомельской и Брестской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с начала 2018 года выявлено 40 случаев кори-1

Есть случаи, когда корь привозят из других стран. В 2018 году массовая вспышка в Украине. Поэтому медики рекомендуют за несколько недель до поездки за границу, обязательно сделать вакцинацию. Её уровень в нашей стране довольно высокий. В начале болезни симптомы, как у классической простуды.

В Беларуси с начала 2018 года выявлено 40 случаев кори-4

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:
Охват прививками у нас среди детей 97%, то можно сказать, что охотно соглашаются. Но есть люди, которые отказываются от прививок. И вот с этим людьми мы должны работать о том, чтобы они вакцинировались, потому что всё-таки они для последующих могут явиться источником инфекции.

В Беларуси с начала 2018 года выявлено 40 случаев кори-7

Корь – одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В зоне риска не только дети, но и взрослые. Они болезнь переносят тяжелее.

В Беларуси с начала 2018 года выявлено 40 случаев кори-10

# происшествия # Вирусные заболевания # Фотофакт # Инна Карабан

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