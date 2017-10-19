В Беларуси могут смягчить наказание для тех, кто впервые попался с наркотиками

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители изучают предложения о пересмотре ответственности за преступления, связанные с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о 328 статье Уголовного кодекса. В частности, рассматривается возможность смягчения наказания, которое может коснуться тех, кто попадает в поле зрения милиции впервые и с небольшими дозами. Впрочем, такая перспектива оценивается неоднозначно.

Вячеслав:

Однажды мне предложили поробовать наркотики. Я не отказался. Подумал: «Я никогда не стану наркоманом». Азарт, удовольствие и зависимость. То, что он на игле, Вячеслав понял спустя годы. После – грабежи, драки, тюрьма, за плечами мужчины 9 сроков. И, возможно, именно полноценные меры вернули его к полноценной жизни.

Вячеслав:

Я не скажу, что тюрьма – это хорошо. Но в моем случае это дало возможность немножко отдышаться. Если бы не было тюрьмы, то я, скорее всего, этими наркотиками довел бы себя до смерти. Ответственность за наркопреступления в Беларуси жесткая, только за хранение до 5 лет. Впрочем, здесь есть особая категория – люди, которые попались впервые и с малой дозой. Им предлагается смягчить наказание. Такое мнение, в частности, лоббируют депутаты. МВД изучает предложения.

Екатерина Шелегова, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Исследуются последствия, которые могут возникнуть при внесении тех или иных изменений. Последствия могут быть самые разные. Мы можем предоставить определенные условия для наркосбытчиков, создать так называемый канал распространения наркотиков. В то же время сегодня мы можем констатировать то, что действующее в Республике Беларусь законодательство в этой сфере достаточно эффективно. И уже привело к значимым результатам по сохранению жизни и здоровья нашего молодого поколения. Оно позволило, например, сократить число наркопреступлений. За неполный 2017 их стало меньше на 16 %. Милиция за 9 месяцев изъяла 360 кило наркотиков (столько весит половина легкового авто). Ежегодно в стране ликвидируют по несколько нарколабораторий.

Дмитрий Боярович, СТВ:

В мире достаточно примеров либерального законодательства в отношении наркотиков. Например, в голландских кофешопах официально разрешено покупать и употреблять до 5 граммов марихуаны. В Израиле разрешен канабис в медицинских целях. А в американском штате Колорадо уже пять лет как легализована марихуана. Безусловно, эти меры имеют и плюсы, и минусы. Матери тех, кто подпадает под возможное смягчение наказания, отмечают еще один момент. Не всегда зависимых тюрьма исправляет. Поэтому женщины выступают за реабилитационные программы вместо сроков и за дифференцированный подход.