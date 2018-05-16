Выбежав из троллейбуса, 24-летний мужчина направился к реке. Хронология ночного ЧП в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле около полуночи правоохранители вступили в схватку с беглецом из колонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженный ножом мужчина оказал активное сопротивление. Милиционеры получили серьезные ранения, а нарушителю спокойствия удалось ненадолго скрыться.

Все подробности – у нашего корреспондента Александра Добрияна.

Александр Добриян, СТВ:

На асфальте и брусчатке до сих пор кровавые следы ночного происшествия. Все началось в 23:40. Три милиционера попытались задержать в троллейбусе 24-летнего мужчину, находящегося в розыске. Год назад он был осужден сразу по двум статьям: за хулиганство и за незаконный оборот наркотиков.

Задержание сбежавшего с «химии» парня могло бы закончится неприметно для окружающих, но превратилось в настоящий боевик. Он выхватил нож и в считанные секунды ранил троих сотрудников милиции. В замкнутом пространстве троллейбуса у человека с ножом явное преимущество.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Сотрудники милиции УВД Гомельского облисполкома проводили оперативные мероприятия по установлению места нахождения гомельчанина 1994 года рождения, который находился в розыске.

15 мая 2018 года оперативники установили разыскиваемого и в 23:40 в Гомеле в троллейбусе № 20, стоявшем на остановке общественного транспорта «Универмаг «Гомель», предприняли действия по его задержанию. В ответ злоумышленник, невзирая на присутствие граждан, оказал активное сопротивление и нанес правоохранителям ножевые ранения различной степени тяжести. Сотрудников оперативно доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Дальше события развивались как в голливудском кино. Выбежав из троллейбуса, мужчина направился к реке. После двухкилометрового кросса по центру города он переплыл Сож и, не покидая воду, продолжал движение вниз по течению. К этому времени его уже ждали на обоих берегах.

И не только: к патрулированию акватории привлекли катер ОСВОДа. Александр Мартыненко говорит, что такого ночного дежурства в его жизни еще не было.

Александр Мартыненко, моторист-рулевой гомельской городской спасательной станции ОСВОД:

Было нелегко, потому что заросли густые и особо ничего не видно было. Под утро, когда начало светать, по рации сообщили, что обнаружили его в районе бухты Капитанов, и мы выехали туда.

Беглец оказывал сопротивление до последнего: сотрудникам ОМОНа пришлось применить табельное оружие. Задержанный с ранением в ногу доставлен в больницу.