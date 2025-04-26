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Финал республиканского конкурса «300 талантов для королевы» прошёл в Минске

26 апреля 2025 18:10
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В Минске состоялся 10-й финал республиканского конкурса «300 талантов для королевы». В столицу съехались сильнейшие юные спортсмены из всех уголков страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал республиканского конкурса «300 талантов для королевы» прошёл в Минске-2

В это сложно поверить, но в отборочных турнирах приняли участие более 200 тысяч детей! Чтобы заслужить место в сборной, пришлось преодолеть не один предварительный этап. В каждом из видов соревновательной программы участники выкладывались полностью. Но призы получали все. Вне зависимости от показанного результата.

Финал республиканского конкурса «300 талантов для королевы» прошёл в Минске-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Старты эти начинаются с сентября. Проходят тестирование все учащиеся наших школ в возрасте от 7 до 10 лет. И лучшие из лучших, это 300 человек, приезжают сюда на финал, где выявляют самых лучших. 

Екатерина Гончар, тренер команды Гомельской области:
Мы их заинтересовываем в легкую атлетику. А после этого проекта нам легче детей набрать, тренировать. У них горят глаза. Этот проект очень важен и приносит большие, хорошие результаты. 

Организаторы, а это отечественная федерация и Президентский спортивный клуб, подарили детям незабываемый праздник. Кто знает, может, из этих мальчишек и девчонок через несколько лет вырастут чемпионы мира или даже победители Олимпийских игр.

# Легкая атлетика # Иван Тихон

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