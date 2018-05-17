«Злодейские деньги. История фальшивомонетничества»: в Минске открылась выставка

Новости Беларуси. От Античности до современности: 17 мая в Минске открывается выставка «Злодейские деньги. История фальшивомонетничества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозицию составят экспонаты из фондов исторического музея, БГУ, Академии МВД и частных коллекций. На выставке можно будет увидеть монеты и банкноты, выпущенные в разные эпохи, а также инструменты фальшивомонетчиков.