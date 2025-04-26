Азарёнок: «защитников от чурок», что наснимались в TikTok, ждут в рядах настоящих защитников

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Цирк. Одно слово приходило мне в голову, когда залипал я неделю в тиктоках. Все эти барышни в берцах с белыми шнурками, все эти упования на лысых хрипышей, все эти перцовые баллончики, что закупала школота, все эти пубертатные истерики насчет неизбежных изнасилований. Цирк. А ведь не смотрели наши детки это кино. Да и взрослые уже не смотрели. А очень зря.

Она была любовницей Эгна. Черный ребенок, господа.

– Ну и что же? Черный ребенок, господа. У белой женщины черный ребенок.

– Ну и что же? Это расовое преступление. Ей не место в цивилизованном обществе.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Григорий Азаренок:

А ведь кто-то скажет «цирк», а кто-то, что в дурке не прекращающийся день открытых дверей. Вот из последнего.

Если народ решил сократить рождаемость, если решил не перенапрягаться на работе, то значит так и должно быть. Завоз «иностранных специалистов» под соусом обеспечения роста ВВП – это преступление уровня измены государству.

Григорий Азаренок:

О как! Нормально заливают. Но захотел человек тихо спиться и умереть в нищете, так не смейте ему мешать, а врачи и милиционеры, которые хотят его спасти, преступники, едрить его в корень. А теперь, дорогие друзья, давайте вспомним другие массовые истерики, которые к стыду нашему случались не раз. Что, не помню я, как выносили две телеги замороженных кур в 2011 году. И как? Случился дефицит продуктов? Ась! А ведь визжали, квохтали, бегали, обменники штурмовали. И что, пропали доллары? Лучше бы пропали, к едрене фене. Но я не об этом. Или в 2015-м не выносили по пять телевизоров из торговых центров, не гоняли по семь машин из Смоленска. А не стыдно ли сейчас вспоминать? Тут беглые мелочные изнасилованные под корень аналитики от слова «дупа» размышляют своим гнилым ганглием. А может после истерики прыщавых курсисток Батька отступится!

Пропаганда в присущей ей агрессивной манере стала убеждать население, что бояться нечего. Мол, иностранцы повысят и укрепят экономику Беларуси, а от предполагаемых инцидентов всех защитит милиция. Как ты думаешь, вот столь большое, ну правда большое, возмущение белорусов этой новостью в TikTok как минимум способны ли заставить власти изменить свои планы?

Григорий Азаренок:

И вот эти диатлы пишут аналитику для западных центров влияния. Лукашенко хотели убить. Раз в пять лет стабильно устраивали майданы, провоцировали против Беларуси войны, вводили драконовские фашистские санкции. И никогда он ни на секунду не поддавался никакому давлению. И вот последняя надежда разлитой по варшавской улице детородной жидкости. Истерика в TikTok. Или давайте другую истерику вспомним. Стою я в очереди в магазине в 2020 году. Так бабуля чуть не огрела сумкой, что подошел ближе на полтора метра. Или барышня, что идет по лесу одна в маске. По лесу! От кого ты боялась заразиться? От белочки? А что, не мылись у нас некоторые антисептиком? Чуть не пили его. А сейчас что? Ковид все тот же. Каждый сезон появляется. Чаго не верещим-то! Ась! Не стыдно?

Григорий Азаренок:

А теперь давайте представим, что было бы, если бы Лукашенко пошел на поводу массовой истерики. Закрыли бы предприятия. Они потеряли бы рынки. Валютной выручки в нашу экспортно ориентированную экономику не поступило бы. В бюджете проелась бы дырка, как в носке у перевозбужденного блогера, больше самого носка. В золотовалютных хранилищах повесилась бы мышь и оппозиционеры. Мы бы не смогли обслуживать ни бюджет, ни внешний долг. Объявили бы дефолт. Закрылись бы все банки. Барышням пришлось бы не поступать в вузы, а бежать в Польшу на панель. И вот там бы вас точно насиловали бы мигранты. Ну и поляки. Но ведь требовали же. Верещали, орали, плакали. Все умрем. Живите! Лукашенко все выдержал. Ну а тех «защитников от чурок», что наснимались в тиктоках, вас ждут в рядах настоящих защитников.