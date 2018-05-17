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Декрет Президента номер один 17 мая рассмотрели депутаты. Документ одобрен

17 мая 2018 12:03
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Новости Беларуси. С начала 2018 года в Беларуси удалось трудоустроить более 15 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декрет Президента номер один 17 мая рассмотрели депутаты. Документ одобрен-1

Спрос на рабочую силу подогревает рост экономики. Вносят вклад в трудоустройство и созданные на местах комиссии. Обратились в них уже около 3000 человек. Сейчас создается база данных незанятых в экономике. Раз в три месяца она будет обновляться.

Декрет Президента номер один 17 мая рассмотрели депутаты. Документ одобрен-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Пять районов, в которых ухудшилась ситуация на рынке труда – это Слуцкий, Поставский, Оршинский, Кобринский и Хойницкий районы. Постановлением правительства было определено 48 районов. В результате у нас почти в 48 % от этого количества районов улучшилось ситуация на рынке труда.

# Трудоустройство # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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