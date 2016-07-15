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В Беларуси изъята первая подделка новой банкноты

15 июля 2016 17:23
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Новости Беларуси. В Беларуси изъята первая подделка банкнот нового образца. В Глубоком мужчина пытался  рассчитаться за продукты банкнотой номиналом в 20 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купюра была просто распечатана на цветном принтере

Но от ответственности этот факт не спасет. Выяснилось, что местный бизнесмен-рекламщик отсканировал подлинную банкноту, сделал копию, и просто подарил знакомому. Предупредив, что деньги не настоящие. Но тот, все равно, решил рискнуть и отправился в магазин. Не вышло. В офисе друга-предпринимателя изъяты два персональных компьютера, принтер и сканер.

Сбытчик попал под уголовную статью

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
Наши граждане должны понимать, что фальшивомонетничество – это тяжкое преступление. Согласно уголовному законодательству Республики Беларусь,  за изготовление, хранение, либо сбыт поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы  до 15 лет с конфискацией имущества

 

# Экономика # Деноминация в Беларуси

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