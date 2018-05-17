В Украине больше всего инфицированных корью в Винницкой, Волынской и Киевской областях

Новости Украины. Новая вспышка кори в Украине: за последнюю неделю заболели без малого полторы тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Винницкой, Волынской и Киевской областях. В общей сложности с начала 2018 года на территории Украины заболели свыше 15 тысяч местных жителей. От осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.