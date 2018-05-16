Прямой эфир

Задержан гомельчанин, который ночью ранил трёх милиционеров

16 мая 2018 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сбежавший из колонии молодой человек устроил резню на остановке в Гомеле. Правоохранители, которые вступили в схватку с вооруженным ножом мужчиной, получили ранения.

Как сообщает корреспондент СТВ Александр Добриян, три милиционера попытались задержать 24-летнего парня в троллейбусе (парень находился в розыске). Однако молодой человек выхватил нож, ранил правоохранителей и побежал к реке, которую попытался переплыть. 

Задержание беглеца проходило с применением табельного оружия.

Хроника ночного ЧП в Гомеле в эксклюзивном репортаже СТВ – здесь подробнее.

# Покушение # происшествия # Александр Добриян # Виталий Пристромов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Столинском районе отцепившийся прицеп врезался в микроавтобус: пострадали три человека
16 мая 2018 11:16

В Столинском районе отцепившийся прицеп врезался в микроавтобус: пострадали три человека

Выбежав из троллейбуса, 24-летний мужчина направился к реке. Хронология ночного ЧП в Гомеле
16 мая 2018 10:44

Выбежав из троллейбуса, 24-летний мужчина направился к реке. Хронология ночного ЧП в Гомеле

Сбежавший из колонии мужчина устроил резню на остановке в Гомеле. Есть раненые
16 мая 2018 07:51

Сбежавший из колонии мужчина устроил резню на остановке в Гомеле. Есть раненые