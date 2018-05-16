Задержан гомельчанин, который ночью ранил трёх милиционеров

Новости Беларуси. Сбежавший из колонии молодой человек устроил резню на остановке в Гомеле. Правоохранители, которые вступили в схватку с вооруженным ножом мужчиной, получили ранения.

Как сообщает корреспондент СТВ Александр Добриян, три милиционера попытались задержать 24-летнего парня в троллейбусе (парень находился в розыске). Однако молодой человек выхватил нож, ранил правоохранителей и побежал к реке, которую попытался переплыть.

Задержание беглеца проходило с применением табельного оружия.