Работающие заводы, комбайны в полях, стабильная зарплата и уверенность в завтрашнем дне – сейчас для белорусов это привычная реальность. Но так было не всегда.
«Мы эти 30 лет практически метались то туда, то сюда», – отметил экс-глава государства.
Страны Глобального Юга и Востока ищут новые точки опоры, и Минск предлагает им честный, равноправный и открытый диалог, где можно не бояться открыто говорить о вызовах, давать оценки и предлагать решения.
Экс-президент Молдовы и руководитель Партии социалистов в эти дни находится с визитом в Беларуси.
О том, почему простые граждане по-прежнему видят в Минске надежного партнера и друга, по итогам встречи с Александром Лукашенко рассказал лидер Партии социалистов бывший арезидент Молдовы Игорь Додон.
Сразу после переговоров с алжирской делегацией Александр Лукашенко встретился с лидером партии социалистов, бывшим Президентом Молдовы Игорем Додоном.
Почему при всем, что происходит, а западная пропаганда не щадит никого, в Молдове все равно любят Лукашенко, этот вопрос нам прокомментировал экс-президент этой страны Игорь Додон.
По его словам, невзирая на давление со стороны властей и допущенные нарушения, правящей силе удалось удержать контроль благодаря голосам с иностранных избирательных участков и за счет перераспределения голосов проигравших партий.
О намерении восстановить межгосударственное взаимодействие и всесторонне развивать утраченные некогда связи говорили во Дворце Независимости.
Готовы к сотрудничеству и восстановлению утраченного. Глава государства 12 июля провел встречу с Игорем Додоном, дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю.
Готовы к сотрудничеству и восстановлению утраченного. Глава государства 12 июля провел встречу с Игорем Додоном, дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю.
Готовы к сотрудничеству и восстановлению утраченного. Глава государства 12 июля провел встречу с Игорем Додоном, дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю.
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