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Новости по тегу #Игорь Додон

Первая в истории инаугурация Президента Беларуси состоялась 32 года назад
20 июля 2026 06:03

Первая в истории инаугурация Президента Беларуси состоялась 32 года назад

«Брать пример с Беларуси мы уже не можем». Игорь Додон оценил текущую ситуацию в Молдове
19 июля 2026 16:45

«Брать пример с Беларуси мы уже не можем». Игорь Додон оценил текущую ситуацию в Молдове

Суверенитет – главный ресурс XXI века! Что обсуждали на конференции в Бресте?
28 мая 2026 18:13

Суверенитет – главный ресурс XXI века! Что обсуждали на конференции в Бресте?

Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте
26 мая 2026 16:42

Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте

Додон: большинство граждан Молдовы хотели бы, чтобы страна имела такую же политику, как в Беларуси
26 мая 2026 13:37

Додон: большинство граждан Молдовы хотели бы, чтобы страна имела такую же политику, как в Беларуси

Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован
26 мая 2026 11:12

Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован

За что молдоване любят Лукашенко? Рассказал экс-президент Молдовы Додон
01 марта 2026 16:54

За что молдоване любят Лукашенко? Рассказал экс-президент Молдовы Додон

Додон: партия Санду проиграла на участках Молдовы при фальсификациях
29 сентября 2025 09:31

Додон: партия Санду проиграла на участках Молдовы при фальсификациях

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном
12 июля 2025 17:51

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном

Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю
12 июля 2025 13:56

Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю

Додон: во всех опросах в Молдове Лукашенко занимает первые места по доверию среди иностранных лидеров
12 июля 2025 13:41

Додон: во всех опросах в Молдове Лукашенко занимает первые места по доверию среди иностранных лидеров

Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!
12 июля 2025 13:31

Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой!