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Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан

11 мая 2018 07:38
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Новости Беларуси. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан-1

Помимо участия в нем запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета.

Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан-4

Из Сочи Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Таджикистан. Он продлится до 16 мая. Пройдут переговоры с лидером этой страны Эмомали Рахмоном. Ожидается, что главы государств примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Душанбе. Здесь также состоится двусторонний бизнес-форум, для участия в котором приглашены и представители деловых кругов Афганистана.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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