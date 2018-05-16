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30 мая и 9 июня будет ограничена продажа алкоголя в Минске

16 мая 2018 09:13
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Новости Беларуси. Стали известны даты ограничения продажи алкоголя в Минске.

Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 4 мая 2018 года №1480. Оно было размещено на Национальном правовом интернет-портале. Данное ограничение связано с проведением выпускных вечеров.

Продажа алкоголя (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) будет ограничена с восьми утра 30 мая до восьми утра следуюещего дня, а также с 8 утра 9 июня до 8 утра 10 июня. В магазинах в это время также не будут продаваться слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7% и пиво.

Данное ограничение не касается розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Решение вступает в силу после официального опубликования. 

# выпускной-2017

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