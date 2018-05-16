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Экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси ежегодно увеличивается на 20%

16 мая 2018 12:33
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Новости Беларуси. Беларусь за пять лет удвоила экспорт телекоммуникационных услуг. Этот показатель сейчас составляет 1,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси ежегодно увеличивается на 20%-1

Причем ежегодно отмечается рост на 20 %, что позволяет говорить о стабильном экономическом и социальном развитии страны. Об этом сообщили 16 мая на белорусском ИКТ-саммите. Второй по счету, он открылся в Минске. Форум собрал экспертов из России, Турции, Германии и Китая. В его программе – более десятка тем для обсуждения.

Экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси ежегодно увеличивается на 20%-4

Антон Мякишев, руководитель представительства компании Microsoft в Беларуси:
Сегодня нет никакой экономики, кроме цифровой. Выиграет только тот, кто предложит свой товар, услугу в новом конкурентоспособном формате в этом меняющемся мире. Цифра – это единственный способ это сделать. Это очень важная задача для страны.

Экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси ежегодно увеличивается на 20%-7

Штеффен Кун, руководитель центра цифрового инжиниринга Deutsche Telecom (Германия):
Наша компания помогает своим партнерам во всем мире стать цифровыми гигантами. Использовать инновационные инструменты. И в Беларуси мы видим огромные потенциал в этом плане. Мы счастливы работать в вашей стране.

Добавим, в Минске продолжает работу международная выставка «ТИБО-2018». На ней представлено более сотни экспонентов из 15 стран.

# It-технологии # общество # Антон Мякишев # Штеффен Кун # Фотофакт

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