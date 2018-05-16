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В 2018 в летние лагеря в Беларуси отправятся около 380 тысяч детей

16 мая 2018 13:43
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Новости Беларуси. Около 380 тысяч детей на время летних каникул готовы принять оздоровительные лагеря с круглосуточным либо дневным пребыванием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 в летние лагеря в Беларуси отправятся около 380 тысяч детей-1

Родители все чаще выбирают для своих детей именно такой вариант летнего отдыха. Для ребят с особенностями развития подготовлены инклюзивные программы, которые объединят их и обычных сверстников. Еще один тренд последних лет – палаточные лагеря. В Год малой родины их появится еще больше.

В 2018 в летние лагеря в Беларуси отправятся около 380 тысяч детей-4

Лариса Емельянчик, консультант главного управления Министерства образования Беларуси:
Год малой родины дает уникальную возможность изучить родной край, посетить какие-то исторические места, больше познать свою Родину, полюбить ее. И понятно, что Год малой родины пройдет красной нитью через организацию всей воспитательной работы в оздоровительных лагерях.

В 2018 в летние лагеря в Беларуси отправятся около 380 тысяч детей-7

Чтобы детский отдых и оздоровление сделать максимально доступными, государство ежегодно оплачивает до 40 % стоимости путевки. В 2018 году в целом на дотации выделено 43 миллиона рублей.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Лариса Емельянчик

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