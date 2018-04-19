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Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишинёвом: видеофакт

19 апреля 2018 11:26
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Новости Беларуси. Президент Беларуси находится в Кишиневе с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишинёвом: видеофакт-1

Александр Лукашенко часто работает на тракторе, молдавский же президент окончил аграрный университет, да и вырос в деревне. Так что с задачей в поле главы государств справились легко.

Игорь Додон, кстати, пригласил Александра Лукашенко в конце сезона в родное село, чтобы вместе собрать виноград и приготовить вино. Ранее лидеры двух стран посетили институт растениеводства и выставку современной белорусской сельхозтехники, где стороны, собственно, и обсудили развитие сотрудничества в аграрной сфере. Наши ученые уже работают в рамках совместной программы по созданию гибридов кукурузы.

Президент Беларуси во время визита в Молдову: «Надо создавать совместные предприятия»

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Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишинёвом: видеофакт-4

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Молдова

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