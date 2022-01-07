Александр Лукашенко с сыном Николаем в Рождество посетили храм Преподобных Оптинских старцев

Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава г осударства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев.

Храм Преподобных Оптинских старцев – первый деревянный в белорусской столице, построенный в стиле смешанного белорусского и русского зодчества, что, безусловно, добавляет уюта.

Верующие ценят приход за особую атмосферу, вот и 7 января в храме было многолюдно. Пользуясь случаем, глава государства, конечно, поблагодарил служителей за приглашение и пообщался с прихожанами.

По доброй традиции в Рождество обмениваются подарками. Президент передал храму икону Святого Николая Чудотворца, изготовленную в технике сожской скани.