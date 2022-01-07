Александр Лукашенко с сыном Николаем в Рождество посетили храм Преподобных Оптинских старцев

Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава государства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев.
Храм Преподобных Оптинских старцев – первый деревянный в белорусской столице, построенный в стиле смешанного белорусского и русского зодчества, что, безусловно, добавляет уюта.
Верующие ценят приход за особую атмосферу, вот и 7 января в храме было многолюдно. Пользуясь случаем, глава государства, конечно, поблагодарил служителей за приглашение и пообщался с прихожанами.
По доброй традиции в Рождество обмениваются подарками. Президент передал храму икону Святого Николая Чудотворца, изготовленную в технике сожской скани.
Отметим, аналогов в мире этому направлению искусства нет. Исключительно белорусским мастерам под силу работать в этой технике.
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