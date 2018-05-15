С 1992 по 2018. Кто тренировал сборную Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. За всю историю суверенности страны национальная команда по хоккею сменила 13 тренеров, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Прощание с элитным дивизионом. Как Беларусь выступала на ЧМ-2018 по хоккею

Первым коучем в летописи самостоятельной Беларуси стал Владимир Сафонов (ноябрь 1992). Под его руководством сборная провела всего два матча в рамках квалификационного турнира к Чемпионату мира 93-го года.

В своей самой первой игре, которая состоялась 7 ноября 1992, белорусы уступили украинской команде, но уже во втором матче против казахстанской дружины оказались сильнее. Тем не менее эта победа не помогла. Тогда же по дополнительным показателям белорусская команда заняла последнее место в своей группе «С». Андрей Сидоренко (1993-1996) являлся наставником белорусской сборной в период с 1993 по 1996 годы.

Национальная команда под его руководством демонстрировала стабильную игру: за 17 матчей лишь в трех поединках белорусские хоккеисты оказались слабее оппонентов. Они заслужили повышения, выйдя во второй дивизион – группу «B» Чемпионата мира – 1996.

Анатолий Варивончик (1996-2001) – тренер-рекордсмен. И это касается не только результатов сборной, но и количества матчей проведенных нацкомандой за время его руководства с 1996 по 2001.

Именно он впервые вывел белорусских хоккеистов в элитный дивизион. При Анатолии Варивончике команда заняла 8 место на мировом первенстве в 98 году, а также вышла в четвертьфинал Олимпиады в Нагано.





Сменивший Варивончика Владимир Крикунов (2002-2003) наглядно доказал, что волшебство возможно. Именно при нем сборная Беларуси в четвертьфинале Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити обыграла, казалось, непобедимую шведскую дружину и вышла в полуфинал. Это до сих пор является наивысшим достижением наших хоккеистов на главном старте четырехлетия.



Российский специалист Валерий Воронин пробыл у руля нацкоманды пару месяцев в 2002 году. Во всех пяти матчах его подопечные одержали победу и вышли в элитный дивизион. Но уже в следующем году, когда к белорусской дружине снова присоединился Крикунов – наши хоккеисты опустились рангом ниже.





Заново выводить белорусов в элиту мирового хоккея пришлось Михаилу Захарову (2003-2005, 2009-2010), который тренировал сборную с 2003 по 2005 годы. Это ему с успехом удалось.

Тем не менее при нем же наши хоккеисты не смогли отобраться на Олимпиаду– 2006 в Турине, но в период с 2009 по 2010, когда он снова вернулся в команду, страна заняла 9 место на главном зимнем старте четырехлетия.





Глен Хэнлон (2005—2006, 2009, 2013—2014) в разные годы суммарно являлся рулевым команды 5 лет. С ним белорусские хоккеисты прошли 4 чемпионата мира, включая и планетарный форум, который состоялся в Минске в 2014 году.

Именно с Хэнлоном наша дружина заняла 6 место на континентальном хоккейном первенстве в 2006, что до сих пор является лучшим результатом.



Курт Фрэйзер (2006-2008) из Канады два года возглавлял национальную сборную. С ним команда провела два чемпионата мира, где заняла 11 и 9 места соответственно, а также впервые без квалификации прошла на Олимпийские игры.

Находясь у руля сборной, Эдуард Занковец (2010-2011) вместе с командой принял участие в планетарном форуме 2010 года, на котором белорусы замкнули десятку сильнейших, но уже на следующем чемпионате мира опустились на 14 место.





С финским специалистом Кари Хейккиля (2011-2012) белорусская сборная провела всего одно соревнование – Чемпионат мира – 2012, где заняла итоговое 14 место.

Андрей Скабелка (2012-2013) являлся главным тренером чуть меньше года. При нем наши хоккеисты сыграли в квалификационном турнире Олимпиады – 2014 и заняли 14 место на мировом первенстве 2013 года.

С канадским специалистом Дэйвом Льюисом (декабрь 2013-2018) в общей сложности команда пробыла четыре года и сыграла, учитывая нынешний, в 4 чемпионатах мира. Лучшим из которых стал мировой форум в Чехии в 2015. Белорусская дружина тогда повторила успех минского первенства – 7 место. Тем не менее, под руководством Льюиса команда не смогла пробиться на Олимпиаду в Пхенчхане.

Сергей Пушков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной прямо во время Чемпионата мира. Точно сказать, будет ли именно он новым дирижером белорусского хоккейного оркестра, пока нельзя. Все решится после турнира в Дании.