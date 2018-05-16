В Брестской и Гомельской областях по поручению Президента Беларуси появятся сады имени Эмомали Рахмона

Новости Беларуси. Во время визита в Гиссар Александр Лукашенко дал поручение заложить в Беларуси два фруктовых сада имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появятся они в Брестской и Гомельской областях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусско-таджикский сад должен быть в Гомельской и Брестской областях. У него же зимой -30ºС и даже ниже температура, и сады выживают. Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем возделывать эти культуры? Он пообещал нам помочь, саженцы и прочее. Я нутром чувствую, что у нас в Беларуси эти сорта будут расти. Может быть, качество будет немножко другое.