Более 9 тысяч зрительских голосов: Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»

Стоит отметить, что Ястремский, в отличие от многих других финалистов, не просто репетировал своё выступление. В начале августа мальчик поехал в самый настоящий промо-тур по Беларуси и выступал в 12 городах, таким образом нарабатывая опыт и обретая поклонников.

В своей песне мальчик поёт: «Целый новый мир для нас создам. Кто же сможет мне помешать?». И, действительно, никто не смог. В начале выступления Даниэля возникли технические проблемы, но он не растерялся, спел ещё раз и победил.

Новости Беларуси. В финале нацотбора на «Детское Евровидение-2018» победил Даниэль Алекс Ястремский. Теперь 14-летний исполнитель будет представлять Беларусь на международном музыкальном конкурсе.

Результат промо-тура налицо. Зрители отдали за Даниэля 9237 голосов, что является подавляющим преимуществом, поскольку второе (Мария Жилина) и третье (группа «Мята») места в сумме получили практически столько же – 9332 (5305 и 4027 соответственно).

Что касается профессионального жюри, то они на первое место поставили Никиту Белько, на второе место – Мonkey Tops, на третье – Ярослава Соколикова. Зрители Белько поставили на последнее место, а Мonkey Tops – на предпоследнее.

В итоге Даниэль Ястремский победил в финале нацотбора с 16 баллами, на втором месте Мария Жилина с 15 баллами. Третье место разделили Никита Белько и Ярослав Соколиков с 13 баллами.

Напомним, что голосование проходило традиционно – участник выбирался суммой баллов зрителей и профессионального жюри. За первое место даётся 12 баллов, за второе – 10, за третье – 8. После этого баллы уменьшаются по одному. Например, зрители дали Белько всего 1 балл, но профессиональное жюри – 12 баллов, поэтому юный исполнитель занял третье место.

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