Джазовая певица Трисия Эви о выступлении в Минске: «Была впечатлена аудиторией – приветливой, тёплой»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – джазовая певица Трисия Эви (Франция).
Первый ли это Ваш визит в Беларусь?
Трисия Эви, джазовая певица (Франция):
Это – мой первый раз в Беларуси. Я очень-очень счастлива быть здесь. Первое впечатление, что люди – очень милые. Все такие приветливые. Потом мне показали Минск и мне очень понравился. Прекрасная погода.
У вас – красивая архитектура и очень много места.
Это заставляет наслаждаться городом.
Как певицу приняла минская публика? Какие направления джаза предпочитает Трисия Эви? Где она ещё выступит в ближайшее время?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.