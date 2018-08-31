Джазовая певица Трисия Эви о выступлении в Минске: «Была впечатлена аудиторией – приветливой, тёплой»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – джазовая певица Трисия Эви (Франция).

Первый ли это Ваш визит в Беларусь?

Трисия Эви, джазовая певица (Франция):

Это – мой первый раз в Беларуси. Я очень-очень счастлива быть здесь. Первое впечатление, что люди – очень милые. Все такие приветливые. Потом мне показали Минск и мне очень понравился. Прекрасная погода.

У вас – красивая архитектура и очень много места.

Это заставляет наслаждаться городом.

Как певицу приняла минская публика? Какие направления джаза предпочитает Трисия Эви? Где она ещё выступит в ближайшее время?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.