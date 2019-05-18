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Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»

18 мая 2019 11:50
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Новости мира. В Тель-Авиве 18 мая пройдет финал «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Беларусь на международном конкурсе песни представит юная исполнительница ZENA, у неё 19-й порядковый номер выступления среди 26 сильнейших.

Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»-1

Наша страна за все годы участия в «Евровидении» в финале – в шестой раз.

Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»-4

Победителя определят путем голосования жюри и зрителей. Жюри же сделало свой выбор, а зрителям это только предстоит после выступления всех конкурсантов. Единственное исключение – голосовать за свою страну нельзя.

Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»-7

На главной сцене песенного форума в Expo Tel Aviv выступят не только конкурсанты. Разрядит обстановку перед оглашением результатов американская поп-звезда Мадонна, которая исполнит две песни. Среди них знаменитая Like a Prayer. Композиции исполняется 30 лет, чему и посвящено выступление певицы в Тель-Авиве.

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # ЗЕНА # Фотофакт

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