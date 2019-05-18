Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»

Новости мира. В Тель-Авиве 18 мая пройдет финал «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет Беларусь на международном конкурсе песни представит юная исполнительница ZENA, у неё 19-й порядковый номер выступления среди 26 сильнейших.

Наша страна за все годы участия в «Евровидении» в финале – в шестой раз.

Победителя определят путем голосования жюри и зрителей. Жюри же сделало свой выбор, а зрителям это только предстоит после выступления всех конкурсантов. Единственное исключение – голосовать за свою страну нельзя.