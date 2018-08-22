«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков

Новости Беларуси. Продолжаем знакомить вас с финалистами национального отбора на детское «Евровидение», который пройдет 31 августа.

Ярославу Соколикову 11 лет. Он из Минска. Певец участвовал в шоу «Голос. Дети», где был в команде Максима Фадеева.

В финале нацотбора на «Евровидение» исполнитель споет песню «Мир на земле». Композицию для него написал Макс Лоренс. В своих соцсетях музыкант призвал поддержать его маленького друга Ярослава.

Макс Лоренс:

Он настоящий молодец и мы верим с ним в #мирназемле.

Ярослав в своих соцсетях показал, как проходят их совместные репетиции с автором песни.