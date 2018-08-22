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«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков

22 августа 2018 13:59
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Новости Беларуси. Продолжаем знакомить вас с финалистами национального отбора на детское «Евровидение», который пройдет 31 августа.

Ярославу Соколикову 11 лет. Он из Минска. Певец участвовал в шоу «Голос. Дети», где был в команде Максима Фадеева.

В финале нацотбора на «Евровидение» исполнитель споет песню «Мир на земле». Композицию для него написал Макс Лоренс. В своих соцсетях музыкант призвал поддержать его маленького друга Ярослава.

Макс Лоренс:
Он настоящий молодец и мы верим с ним в #мирназемле.

Ярослав в своих соцсетях показал, как проходят их совместные репетиции с автором песни.

«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков-1

Фото: instagram.com/sokolikov_yaroslav_official

О своей конкурсной композиции юный исполнитель говорит, что она «о вечных ценностях».

Ярослав Соколиков:
Песня, которую я исполню в финале Национального отбора на детское Евровидение «Мир на земле» не могла быть другой. Она о вечных ценностях, о том, что понятно и близко каждому человеку потому что, мы все, и взрослые и дети, торопим время, пытаемся за чем-то угнаться, всё постичь, везде успеть... Но, как сказал Маленький Принц: «Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому они не знают покоя, и бросаются то в одну сторону, то в другую... И всё напрасно...». А всё просто, на самом деле, «зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь»... 31 августа пройдёт финал Национального отбора на детское «Евровидение», где я спою про самое главное, про #мирназемле. Номер моего выступления #номервосемь оказался символичным, ведь 8 число бесконечности. Услышьте сердцем!!! 

«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков-4

Фото: instagram.com/sokolikov_yaroslav_official

Многие сравнивают Ярослава с известным литературным героем. «Теперь я понял почему мама называет меня Маленький Принц».

«Зорко одно лишь сердце». О чем поет финалист нацотбора на детское «Евровидение» Ярослав Соколиков-7

Фото: instagram.com/sokolikov_yaroslav_official

Интернет-пользователи поддержали Ярослава и отметили, что у него очень красивый голос и сильная песня.

«Очень чисто и красиво поёшь. Молодец!»,

 «Ярослав, ты замечательный исполнитель, в твоём исполнении песни обретают особый смысл и значение». 

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# Евровидение # калейдоскоп # Фотофакт

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