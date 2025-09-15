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Много идей – о результатах акции «Беларусь адзiная» поговорили с экспертом

15 сентября 2025 18:15
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Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, ведущая:
«Беларусь адзіная» мы даже в наших новостях назвали таким мозговым штурмом. Все приходят со своими какими-то идеями, мнениями. Многое перерождается в какие-то конкретные проекты. Вот как вы оцениваете результаты акции?

Много идей – о результатах акции «Беларусь адзiная» поговорили с экспертом-2

Вадим Шепет, телерадиоведущий, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:
Конечно же, оценивать результат акции, я уверен, нужно белорусскому обществу, потому что мы вместе, и эксперты, и, скажем так, депутаты Палаты представителей, которые также с нами вместе очень часто посещали «Беларусь адзiная» в каждом, причем своем округе, где их знают и ждут. Мы делаем все для того, чтобы этот мозговой штурм, в принципе, случился, чтобы вместе на местах, думали о нашем будущем, предлагали идеи. Идей тоже очень много – это касается и патриотического воспитания, опять же, и использования мобильных телефонов. Люди тоже предлагали свои идеи, разные форматы. Но то, что этот процесс идет, еще раз хотел бы на это акцентировать внимание, это и есть наше будущее. То есть мы сейчас спокойно, взвешенно обсуждаем, думаем, предлагаем о будущем нашей страны. Вот это самый главный результат, на мой взгляд.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Вадим Шепет # День народного единства

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