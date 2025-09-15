Много идей – о результатах акции «Беларусь адзiная» поговорили с экспертом

Беларусь готовится отметить самый молодой, при этом масштабный и значимый для истории нашей страны государственный праздник – День народного единства. Это не только про людей, но про национальную, государственную, территориальную целостность. Уже стало доброй традицией каждый год в сентябре проводить встречи, актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути. Что волнует людей, к чему мы стремимся? Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественных объединений на различных площадках. Самая масштабная – городской проект «Актуальный микрофон» и акция «Беларусь адзіная». Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Одна из немногих стран в мире – почему иностранцы хотят приехать в Беларусь на ПМЖ, обсудили с экспертом.

Екатерина Забенько, ведущая:

«Беларусь адзіная» мы даже в наших новостях назвали таким мозговым штурмом. Все приходят со своими какими-то идеями, мнениями. Многое перерождается в какие-то конкретные проекты. Вот как вы оцениваете результаты акции?