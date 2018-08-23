Елизавета Мея: «Это очень круто – просто петь». Рассказываем о финалистке нацотбора на «Детское Евровидение-2018»

Новости Беларуси. 31 августа в Беларуси пройдёт финал национального отбора на детское «Евровидение». За возможность выступать в международном конкурсе поборется 10-летняя LIZAМЕЯ из Жодино. В финале нацотбора Мея исполнит композицию на белорусском языке «Зорка». Девочка споёт о своей звезде, которую она ищет и ждёт. Песня завершается на оптимистичной ноте: «Я не пакідаю мару, дзесьці ў небе зорка мая».

Фото: vk.com/eliz.meya

Елизавета Мея родилась 14 июня 2008 года. Она учится в местной средней школе №6. В 2016 году девочка поступила в ГУО «Жодинская детская школа искусств» на эстрадное отделение по специальности «сольное пение». В том же году юная исполнительница стала солисткой театра песни «Милана», её руководителем выступила Милана Вертинская. Девочка занимается танцами и является победительницей республиканских турниров по спортивным бальным танцам. Лиза освоила игру на фортепиано, изучает английский язык. 30 июля Лиза создала себе аккаунт в Instagram, сейчас у неё 44 публикации и 79 подписчиков.

Фото: vk.com/eliz.meya

На днях Мея разместила у себя на страничке в соцсети «ВКонтакте» двухминутный ролик, в котором немного рассказывает о секретах своего успеха. «В первую очередь нужно выбрать себе педагога, чтобы он вас любил, поддерживал и верил в вас. Самое важное – это желание петь, идти к своей мечте, несмотря ни на что», – рассказывает юная артистка. Как и у многих начинающих исполнителей, у Лиза тоже была боязнь сцены. В дальнейшем девочка решила для себя, что стоит отбросить волнение и думать только о песне. «И, знаете, это очень круто – просто петь. Наслаждаться тем, что ты делаешь», – подвела итог Елизавета.

Фото: instagram.com/lizik_meya

Клип с песней финалистки нацотбора на детское «Евровидение» был опубликован 22 августа на YouTube-странице «Телеканал СФЕРА г. Жодино». Большим количеством просмотров ролик похвастаться не может – их около 300. Видео начинается с LIZAМЕЯ, которая смотрит в телескоп, словно высматривая свою звезду. Затем юная исполнительница в компании ребят стоит в поле, где девочки рисуют пейзажи и церковь Жодино. Ролик разбавляется фрагментами городских видов. Следующая интересная деталь – «живые статуи». Уйдя с поля, Лиза поёт в окружении трёх статуй, две из которых, внезапно, кладут ей руки на плечи. После этого девочка убежала. В заключительной части ролика Мея выступает уже в костюме и вместе с подтанцовкой. Ребята поют и двигаются на сцене и на улицах.