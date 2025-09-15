Политолог назвал единственное условие, когда в Беларуси может начаться война

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

Они куда вещают? Они вещают туда, в Европу. То есть они вещают, чтобы заработать себе деньги. Они говорят написанные для них тексты. Они здесь не интересны – ни в Беларуси, ни в России. Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей говорит, что повышается уровень радикализации. Правильно, из-за этого же?

Андрей Лазуткин, политолог:

Какая-то война на белорусской территории, не вокруг Калининграда, не на Западной Украине, не где-то еще, на нашей территории, возможно, будет, если здесь поменяется власть, эта власть будет прозападная, пропольская, она скажет, что мы вступаем завтра в НАТО и под Оршей будут размещать натовские аэродромы. Вот тогда мы будем в шаге от войны, как это сделала Украина. Если мы пойдем этой дорожкой. При других сценариях я войны не вижу, потому что у нас есть стратегия.

Владислав Ревенко:

Они выступают в Польше, они выступают в Литве. Их приглашают в Евросоюз и в Европарламент, им поаплодировали, они получили свои 100 евро. Пошли дальше зарабатывать деньги каким-то другим способом, где-то выступить на бэчебэшных каналах и так далее. Еще раз говорю, они здесь никому не интересны, они не могут влиять на ту публику, которая находится у нас, и на то мнение, которое у нас. У нас сейчас появились другие рычаги работы с населением, у нас появились грамотные специалисты, которые могут объяснять населению, у нас появились ораторы, люди компетентные.