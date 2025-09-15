«Доступная медпомощь с Беларусбанком» – 12 спецавтомобилей переданы в учреждения здравоохранения страны

Своевременная медицина в каждом, даже самом отдаленном уголке страны. На этом не раз акцентировал внимание глава государства, и этот стратегический курс находит реальное воплощение в социальных проектах. Один из них «Доступная медпомощь с Беларусбанком». Сегодня 12 новых специализированных автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием, отправились в регионы. Туда, где нужнее всего. Подробности – в нашем репортаже.

Ключи от новых медицинских автомобилей, полностью оборудованных для оказания экстренной помощи и безопасной транспортировки маломобильных пациентов, сегодня получили главврачи учреждений здравоохранения. По две спецмашины в каждый регион. От Лельчиц до Верхнедвинска, от Жлобина до Мостов. Это значит, что жители даже самых небольших населенных пунктов смогут получать помощь без задержек и лишних трудностей. Юлия Цанда, главный врач Ганцевичской центральной районной больницы:

Автомобиль комфортный, автомобиль функциональный. Зачастую для того, чтобы доставить даже пациента из сельской местности в нашу ЦРБ для оказания ему специализированной помощи, нужно вызывать скорую помощь, потому что те автомобили, которые у нас на селе, иногда они не могут доставить пациента, особенно маломобильного, лежачего пациента. А это, конечно, большое подспорье в нашем автопарке.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Убежден, что система здравоохранения на сегодняшний момент, понимая и актуализируя, какова потребность на самом деле этих автомобилей на селе, в самые короткие сроки сможет внести значительный вклад, чтобы не только в 12 районах мы смогли заметить эти автомобили, но и во всех районах нашей страны.

Не только вклад в здоровье нации, а еще мощная поддержка отечественного автопрома. Все автомобили, за исключением шасси, собраны в Беларуси. Это наш антисанционный ответ.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

Наш белорусский производитель сделал каталку. Это предприятие Белмедтехноцентр нашего Министерства здравоохранения. И вся доработка сделана руками завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава». Поэтому это полностью, я считаю, белорусский продукт. До конца этого года произведем еще 32 автомобиля, которые пойдут в регионы нашей страны. Приобретены автомобили за средства Беларусбанка. Для крупнейшего финансового учреждения страны это уже восьмая по счету социальная инициатива. Поводом для нее стал конкретный запрос от населения.