«Доступная медпомощь с Беларусбанком» – 12 спецавтомобилей переданы в учреждения здравоохранения страны
Своевременная медицина в каждом, даже самом отдаленном уголке страны. На этом не раз акцентировал внимание глава государства, и этот стратегический курс находит реальное воплощение в социальных проектах. Один из них «Доступная медпомощь с Беларусбанком».
Сегодня 12 новых специализированных автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием, отправились в регионы. Туда, где нужнее всего.
Подробности – в нашем репортаже.
Ключи от новых медицинских автомобилей, полностью оборудованных для оказания экстренной помощи и безопасной транспортировки маломобильных пациентов, сегодня получили главврачи учреждений здравоохранения. По две спецмашины в каждый регион. От Лельчиц до Верхнедвинска, от Жлобина до Мостов. Это значит, что жители даже самых небольших населенных пунктов смогут получать помощь без задержек и лишних трудностей.
Юлия Цанда, главный врач Ганцевичской центральной районной больницы:
Автомобиль комфортный, автомобиль функциональный. Зачастую для того, чтобы доставить даже пациента из сельской местности в нашу ЦРБ для оказания ему специализированной помощи, нужно вызывать скорую помощь, потому что те автомобили, которые у нас на селе, иногда они не могут доставить пациента, особенно маломобильного, лежачего пациента. А это, конечно, большое подспорье в нашем автопарке.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Убежден, что система здравоохранения на сегодняшний момент, понимая и актуализируя, какова потребность на самом деле этих автомобилей на селе, в самые короткие сроки сможет внести значительный вклад, чтобы не только в 12 районах мы смогли заметить эти автомобили, но и во всех районах нашей страны.
Не только вклад в здоровье нации, а еще мощная поддержка отечественного автопрома. Все автомобили, за исключением шасси, собраны в Беларуси. Это наш антисанционный ответ.
Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:
Наш белорусский производитель сделал каталку. Это предприятие Белмедтехноцентр нашего Министерства здравоохранения. И вся доработка сделана руками завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава». Поэтому это полностью, я считаю, белорусский продукт. До конца этого года произведем еще 32 автомобиля, которые пойдут в регионы нашей страны.
Приобретены автомобили за средства Беларусбанка. Для крупнейшего финансового учреждения страны это уже восьмая по счету социальная инициатива. Поводом для нее стал конкретный запрос от населения.
Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк», заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания:
Я доверенное лицо главы государства, и ко мне обратились жители городского поселка Елизово. У них есть ФАП, 3,5 тысячи населения в самом Елизово, 16 деревень обслуживают, но автомобиля для оказания скорой медицинской помощи не было. Эти автомобили будут предназначены именно для населенных пунктов сельских, где есть ФАПы, но нет медицинских автомобилей. Мы будем продолжать эту тему. Мы договорились о том, что ежегодно по два автомобиля в каждую область будут выделяться, доставляться в различные регионы нашей страны.
Поддержка сферы здравоохранения со стороны Беларусбанка носит системный характер. За последнее десятилетие на средства банка было приобретено 28 единиц спецтранспорта. Так, через реальные дела и конкретные проекты шаг за шагом выполняется важнейшая государственная задача – сделать современную медицину по-настоящему доступной для каждого, независимо от почтового адреса.
*На правах рекламы.