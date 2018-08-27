Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским

Новости Беларуси. В финале национального отбора на детское «Евровидение» будет участвовать 14-летний минчанин. Даниэль Алекс Ястремский исполнит песню «Time».

Фото: vk.com/yastremsky2017

В 6 лет Даниэль начал обучаться в минской музыкальной школе № 12 на отделении фортепиано. Преподавательница хора заметила в мальчике вокальный талант, после чего юношу стали приглашать выступать в школьных концертах в качестве солиста хора. Четыре года назад Ястремский прошёл кастинг в «Studio Play». После этого подросток начал участвовать в различных музыкальных тв-шоу, например, «Украина имеет таланты», «Детская Новая волна». Проходил кастинг на «Голос.Дети», но на этапе «слепого прослушивания» к нему не повернулись.

Фото: vk.com/yastremsky2017

Два года назад Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого в Москве. Юный исполнитель увлекается футболом и баскетболом, любит путешествовать. Владеет русским и английским языками. В финале нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Даниэль Алекс споёт песню «Time». В ней используются оба языка, которыми владеет Ястремский. Сам артист считает, что его песня о том, что каждому человеку нужно что-то своё для счастья: любовь, дружба, мир на Земле. «Нужно всё расставить по своим местам. Сделать шаг и двигаться дальше. Целый новый мир для нас создам. Кто же сможет мне помешать?», – поётся в песне.

Фото: vk.com/yastremsky2017

20 августа на своём YouTube-канале Ястремский сообщил, что презентует клип песни 25 августа. А 26 августа залил ролик на свой канал. Сейчас видео посмотрели около 350 человек. Клип получился простым и незамысловатым, но красивым и с сюжетом. Даниэль идёт за уходящей от него девушкой. Парень танцует, помахивает красной дымовой шашкой, в кадре мелькают мыльные пузыри, красные сердечки. Ближе к концу ролика девушка садится в машину и уезжает, юноша бежит за ней, но догнать не может. Устав, он останавливается, однако на этом история не закончилась. В конце видео девушка подошла к парню и взяла его за руку.

Фото: vk.com/yastremsky2017

Фрагмент из клипа Даниэль разместил и на своей страничке в Instagram, где на юного исполнителя подписано более 3 400 человек. Там ролик набрал 580 просмотров и 251 «нравится» за три часа. Появились и комментарии. «Клип просто бомба, молодец! Так держать!», «Это круто, модно и искренне!», «Очень качественный и красивый клип. Удачи тебе». Напоследок ещё один интересный факт. В начале августа Даниэль поехал с командой в промо-тур по Беларуси. Он выбрал по два крупных города в каждой области, а завершится тур выступлением в Минске.