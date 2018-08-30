Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?

Новости Беларуси. 13-летний минчанин Никита Белько выступит в финале национального отбора на детское «Евровидение» ради возможности представить Беларусь в международном песенном конкурсе. Мальчик исполнит песню «Не предай». Сложно сказать, когда Никита начал петь и выступать, но в 6 лет он уже принимал участие в телевизионном проекте. По словам юного исполнителя, с тех пор он больше не испытывает страха сцены.

Фото: vk.com/id163860243

Также с ранних лет Белько начал обучаться игре на пианино и увлекаться классической музыкой. Никита продолжает музицировать и во время подготовки к «Евровидению», например, на днях он опубликовал ролик, где играет на пианино и поёт. Время от времени мальчика можно увидеть на сцене Белгосфилармонии. Кроме того, он часто участвует в различных музыкальных конкурсах и мероприятиях. На слепых прослушиваниях в проекте «Голос.Дети 5» к Никите повернулись сразу два артиста – Баста и Валерий Меладзе. Белько решил пойти к Меладзе.

Фото: vk.com/id163860243

Победить не удалось, но юный певец рассказывал, что счастлив был участвовать. Он смог получить опыт выступления с оркестром, а также улучшить музыкальный слух. Никита трижды штурмовал Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало». В третий раз ему удалось выиграть Гран-при. Хотя к тому моменту у мальчика было много интересных проектов за плечами, эту победу он назвал самой яркой. Впрочем, учитывая, что юный исполнитель пытался трижды стать обладателем Гран-при, легко понять его чувство радости. В этом году Белько пел на закрытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Там он исполнил песню «You Raise Me Up», но на русском языке. Вместе с ним пели Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук.

Фото: vk.com/id163860243

Было и множество других музыкальных мероприятий, где Никита принимал участие. Не везде были победы, но мальчик считает, что главное в жизни – никогда не сдаваться и всегда идти к своей цели, какие бы сложные препятствия ни попадались на пути. Об этом юный исполнитель и поёт в своей песне «Не предай», с которой будет выступать на детском «Евровидении». Некоторое время назад на YouTube-канале «Eugen Bakhar» был размещён клип Никиты. Ролик посмотрели более двух тысяч раз. Видео начинается с того, что мальчик идёт по коридору. Он заходит в студию звукозаписи, снимает очки и надевает наушники. Никита начинает петь, на экране перед ним отображается космос. В русский текст вплетаются слова на английском языке. «Правила просты – шаг из темноты, вот и всё. Если терпишь неудачу, даже если слёз не прячешь, не сходи с пути, продолжай идти вперёд и верь. Не предай свою мечту», – просит в песне Никита. В клипе у Белько за спиной появляются огненные крылья, затем в ролике показывается город, в котором мальчик поёт на экранах. После следует явное отражение выражения «море по колено, небо по пояс». Чуть позже в небе летит самолёт с именем певца и названием его песни. Клип заканчивается тем, что Никита снимает наушники и уходит из студии.

Фото: vk.com/id163860243

Фанаты юного исполнителя высоко оценили его клип и саму песню. «Клааасс! Очень круто», «Молодец! Удачи!», «У Никиты, что не песня в его исполнении, – сразу мурашки», «Удачи, Никита! Шикарный клип!», «Супер, голос просто мощный». И, конечно, нельзя заканчивать без какого-нибудь интересного факта. На вопрос о мечтах Никита ответил, что хочет стать настоящим профессионалом своего дела, а также выступить на огромной международной сцене. А ещё, предположительно, Никита является поклонником вселенной по серии книг «Гарри Поттер».