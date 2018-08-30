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Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?

30 августа 2018 12:29
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Новости Беларуси. 13-летний минчанин Никита Белько выступит в финале национального отбора на детское «Евровидение» ради возможности представить Беларусь в международном песенном конкурсе. Мальчик исполнит песню «Не предай».  

Сложно сказать, когда Никита начал петь и выступать, но в 6 лет он уже принимал участие в телевизионном проекте. По словам юного исполнителя, с тех пор он больше не испытывает страха сцены.  

Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?-1

Фото: vk.com/id163860243  

Также с ранних лет Белько начал обучаться игре на пианино и увлекаться классической музыкой. Никита продолжает музицировать и во время подготовки к «Евровидению», например, на днях он опубликовал ролик, где играет на пианино и поёт.  

Время от времени мальчика можно увидеть на сцене Белгосфилармонии. Кроме того, он часто участвует в различных музыкальных конкурсах и мероприятиях. На слепых прослушиваниях в проекте «Голос.Дети 5» к Никите повернулись сразу два артиста – Баста и Валерий Меладзе. Белько решил пойти к Меладзе.  

Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?-4

Фото: vk.com/id163860243  

Победить не удалось, но юный певец рассказывал, что счастлив был участвовать. Он смог получить опыт выступления с оркестром, а также улучшить музыкальный слух.  

Никита трижды штурмовал Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало». В третий раз ему удалось выиграть Гран-при. Хотя к тому моменту у мальчика было много интересных проектов за плечами, эту победу он назвал самой яркой. Впрочем, учитывая, что юный исполнитель пытался трижды стать обладателем Гран-при, легко понять его чувство радости.  

В этом году Белько пел на закрытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Там он исполнил песню «You Raise Me Up», но на русском языке. Вместе с ним пели Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук.  

Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?-7

Фото: vk.com/id163860243  

Было и множество других музыкальных мероприятий, где Никита принимал участие. Не везде были победы, но мальчик считает, что главное в жизни – никогда не сдаваться и всегда идти к своей цели, какие бы сложные препятствия ни попадались на пути. Об этом юный исполнитель и поёт в своей песне «Не предай», с которой будет выступать на детском «Евровидении».  

Некоторое время назад на YouTube-канале «Eugen Bakhar» был размещён клип Никиты. Ролик посмотрели более двух тысяч раз. Видео начинается с того, что мальчик идёт по коридору. Он заходит в студию звукозаписи, снимает очки и надевает наушники. Никита начинает петь, на экране перед ним отображается космос. В русский текст вплетаются слова на английском языке.  

«Правила просты – шаг из темноты, вот и всё. Если терпишь неудачу, даже если слёз не прячешь, не сходи с пути, продолжай идти вперёд и верь. Не предай свою мечту», – просит в песне Никита.  

В клипе у Белько за спиной появляются огненные крылья, затем в ролике показывается город, в котором мальчик поёт на экранах. После следует явное отражение выражения «море по колено, небо по пояс». Чуть позже в небе летит самолёт с именем певца и названием его песни. Клип заканчивается тем, что Никита снимает наушники и уходит из студии.  

Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?-10

Фото: vk.com/id163860243  

Фанаты юного исполнителя высоко оценили его клип и саму песню.  

«Клааасс! Очень круто»,  

«Молодец! Удачи!»,  

«У Никиты, что не песня в его исполнении, – сразу мурашки»,  

«Удачи, Никита! Шикарный клип!»,  

«Супер, голос просто мощный».  

И, конечно, нельзя заканчивать без какого-нибудь интересного факта. На вопрос о мечтах Никита ответил, что хочет стать настоящим профессионалом своего дела, а также выступить на огромной международной сцене. А ещё, предположительно, Никита является поклонником вселенной по серии книг «Гарри Поттер».  

Играет на пианино и увлекается классической музыкой: о чём поёт финалист нацотбора на «Детское Евровидение-2018» Никита Белько?-13

Фото: vk.com/id163860243  

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# калейдоскоп # Никита Белько

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