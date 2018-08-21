Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец: Саша Немо о песне Артема Скороля

Новости Беларуси. 31 августа станет известно имя представителя Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018».

За путевку на престижное музыкальное состязание будут бороться 10 участников.

Одним из участников станет Артем Скороль из города Ошмяны. Исполнителю 12 лет.

В финале Артем исполнит песню «Улыбнись». Ее автором стал Саша Немо, который, к слову, тоже из Гродненской области. Он поддержал Артема в соцсетях.

Саша Немо:

Друзья, в этом году моя песня попала в финал национального отбора на «Детское Евровидение-2018», которую исполнит очень талантливый и харизматичный парнишка из города Ошмяны Артем Скороль!!! 31-го августа мы выйдем на сцену под цифрой «4»!!! Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец и вы отдадите ваш голос Артему!!! Мы очень довольны результатом, но мы знаем, что можем больше и для этого нам не помешает большая сцена «Евровидения»!!! С Богом, Артемка! Только вперед!!!