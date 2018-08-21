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Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец: Саша Немо о песне Артема Скороля

21 августа 2018 14:36
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Новости Беларуси. 31 августа станет известно имя представителя Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018».

За путевку на престижное музыкальное состязание будут бороться 10 участников.

Одним из участников станет Артем Скороль из города Ошмяны. Исполнителю 12 лет.

В финале Артем исполнит песню «Улыбнись». Ее автором стал Саша Немо, который, к слову, тоже из Гродненской области. Он поддержал Артема в соцсетях.

Саша Немо:
Друзья, в этом году моя песня попала в финал национального отбора на «Детское Евровидение-2018», которую исполнит очень талантливый и харизматичный парнишка из города Ошмяны Артем Скороль!!! 31-го августа мы выйдем на сцену под цифрой «4»!!! Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец и вы отдадите ваш голос Артему!!! Мы очень довольны результатом, но мы знаем, что можем больше и для этого нам не помешает большая сцена «Евровидения»!!! С Богом, Артемка! Только вперед!!!

Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец: Саша Немо о песне Артема Скороля-1

Под постом появились комментарии в поддержку юного исполнителя.

«Песню хочется слушать ещё и ещё! Зажигательная! Удачи вам!»,

«Полный позитив»,

«Будем держать кулачки».

Мама мальчика Светлана также написала свой комментарий под публикацией певца: «СПАСИБО БОЛЬШОЕ  за такую песню, которая на языке у всех, один раз прослушал и поёшь целый день, проделана колоссальная работа и, надеюсь, что это оценят телезрители и жюри и «мир улыбнётся для нас». Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

Вокалом Артем уже несколько лет занимается в Национальном центре имени Владимира Мулявина под руководством Светланы Стаценко. Артем был представителем Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018», где завоевал вторую премию. Поэтому юный исполнитель не новичок на музыкальной сцене. Артем выступал на сцене России, Грузии, стран Европы.

Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции»

Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец: Саша Немо о песне Артема Скороля-4

По словам молодого артиста, он всегда оставляет волнение за кулисами перед выходом на сцену.

Мама Артема рассказывала, что когда он был маленьким, то всегда во время праздников залазил на табуретку и пел, пока не исполнит все песни из репертуара.

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# калейдоскоп # Артем Скороль # Саша НЕМО # Фотофакт

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