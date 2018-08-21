Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец: Саша Немо о песне Артема Скороля
Новости Беларуси. 31 августа станет известно имя представителя Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018».
За путевку на престижное музыкальное состязание будут бороться 10 участников.
Одним из участников станет Артем Скороль из города Ошмяны. Исполнителю 12 лет.
В финале Артем исполнит песню «Улыбнись». Ее автором стал Саша Немо, который, к слову, тоже из Гродненской области. Он поддержал Артема в соцсетях.
Саша Немо:
Друзья, в этом году моя песня попала в финал национального отбора на «Детское Евровидение-2018», которую исполнит очень талантливый и харизматичный парнишка из города Ошмяны Артем Скороль!!! 31-го августа мы выйдем на сцену под цифрой «4»!!! Надеюсь, что наша большая работа не пройдет мимо ваших музыкальных сердец и вы отдадите ваш голос Артему!!! Мы очень довольны результатом, но мы знаем, что можем больше и для этого нам не помешает большая сцена «Евровидения»!!! С Богом, Артемка! Только вперед!!!
Под постом появились комментарии в поддержку юного исполнителя.
«Песню хочется слушать ещё и ещё! Зажигательная! Удачи вам!»,
«Полный позитив»,
«Будем держать кулачки».
Мама мальчика Светлана также написала свой комментарий под публикацией певца: «СПАСИБО БОЛЬШОЕ за такую песню, которая на языке у всех, один раз прослушал и поёшь целый день, проделана колоссальная работа и, надеюсь, что это оценят телезрители и жюри и «мир улыбнётся для нас». Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
Вокалом Артем уже несколько лет занимается в Национальном центре имени Владимира Мулявина под руководством Светланы Стаценко. Артем был представителем Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018», где завоевал вторую премию. Поэтому юный исполнитель не новичок на музыкальной сцене. Артем выступал на сцене России, Грузии, стран Европы.
Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции»
По словам молодого артиста, он всегда оставляет волнение за кулисами перед выходом на сцену.
Мама Артема рассказывала, что когда он был маленьким, то всегда во время праздников залазил на табуретку и пел, пока не исполнит все песни из репертуара.
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