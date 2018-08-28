«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так

Новости Беларуси. 31 августа станет известно имя представителя Беларуси на детском «Евровидении-2018». За возможность представить страну на конкурсе будет бороться группа Monkey Tops. Одна из участниц отметила, что такое название появилось потому что: «мы похожи на обезьянок, любим покривляться, мы очень веселы».

Ангелина, Майя, Ксения и Алина (слева направо). Фото: instagram.com/monkey_tops_group

В состав группы входят четыре яркие девочки: Ангелина, Ксения, Майя и Алина. Они исполнят песню «На стиле», которую для них написал Uzari. Незадолго до финала национального отбора участницы отметили в Instagram, что они дорабатывают последние детали перед выступлением: «Мы почти у цели. Финальные репетиции, доработка костюмов и последние штрихи в номере».

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Исполнительницы также рассказали, что их лето пролетело как одно мгновение. Группа много пела, выступала, участвовала в съемках. «Никогда не устанем петь и танцевать», – добавляют девочки. Мы познакомим вас с каждой участницей группы Monkey Tops.

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Ангелина выпускница балетной школы – она не прекращает занятия и по сей день. Ее увлечением также является изучение иностранных языков. Девочка владеет польским, английским и итальянским. «Своим артистизмом, вокальным мастерством, ярким образом и белорусским национальным костюмом Ангелина покорила концертные площадки Нью-Йорка и Вашингтона, посольства многих стран, а также парламент США на международном фестивале культуры и языка в Америке». Ангелина рассказала, что участницы группы много занимаются танцами. И от выступлений «получают кучу эмоций». Еще одна участница коллектива – Майя – также увлекается танцами и ведет активный образ жизни. Как указано в соцсетях группы, девочка отвечает за рэп в коллективе и раскачает любого своим настроением и талантом. «Майя супер стильная, яркая, позитивная и лёгкая на подъём солистка».

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Идея создать группу возникла у Майи, Ангелины и Ксюши. Позже к ним присоединилась Алина. Девочки сдружились. Исполнительницы отмечают, что им «нравится песня, она всем подходит и заряжает позитивом». Алина отмечала, что влиться в коллектив было несложно. О девочке говорят, что главное для нее – это искренность и дружба, а любимая книга – это «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен.