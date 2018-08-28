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«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так

28 августа 2018 12:23
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Новости Беларуси. 31 августа станет известно имя представителя Беларуси на детском «Евровидении-2018».

За возможность представить страну на конкурсе будет бороться группа Monkey Tops. Одна из участниц отметила, что такое название появилось потому что: «мы похожи на обезьянок, любим покривляться, мы очень веселы».

«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так-1

Ангелина, Майя, Ксения и Алина (слева направо). Фото: instagram.com/monkey_tops_group

В состав группы входят четыре яркие девочки: Ангелина, Ксения, Майя и Алина. Они исполнят песню «На стиле», которую для них написал Uzari. 

Незадолго до финала национального отбора участницы отметили в Instagram, что они дорабатывают последние детали перед выступлением: «Мы почти у цели. Финальные репетиции, доработка костюмов и последние штрихи в номере».  

«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так-4

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Исполнительницы также рассказали, что их лето пролетело как одно мгновение. Группа много пела, выступала, участвовала в съемках. «Никогда не устанем петь и танцевать», – добавляют девочки.  

Мы познакомим вас с каждой участницей группы Monkey Tops.  

«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так-7

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Ангелина выпускница балетной школы – она не прекращает занятия и по сей день. Ее увлечением также является изучение иностранных языков. Девочка владеет польским, английским и итальянским. «Своим артистизмом, вокальным мастерством, ярким образом и белорусским национальным костюмом Ангелина покорила концертные площадки Нью-Йорка и Вашингтона, посольства многих стран, а также парламент США на международном фестивале культуры и языка в Америке».

Ангелина рассказала, что участницы группы много занимаются танцами. И от выступлений «получают кучу эмоций».

Еще одна участница коллектива – Майя – также увлекается танцами и ведет активный образ жизни. Как указано в соцсетях группы, девочка отвечает за рэп в коллективе и раскачает любого своим настроением и талантом. «Майя супер стильная, яркая, позитивная и лёгкая на подъём солистка».

«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так-10

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Идея создать группу возникла у Майи, Ангелины и Ксюши. Позже к ним присоединилась Алина. Девочки сдружились. Исполнительницы отмечают, что им «нравится песня, она всем подходит и заряжает позитивом».

Алина отмечала, что влиться в коллектив было несложно. О девочке говорят, что главное для нее – это искренность и дружба, а любимая книга – это «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен.

«В любом деле, главное – команда». Кто поёт в группе Monkey Tops и почему квартет называется именно так-13

Фото: instagram.com/monkey_tops_group

Ксюша рассказала о чем конкурсная песня коллектива. «Наша песня о том, что мы – новое поколение Беларуси – и мы всегда будем на стиле». Солистка сказала, что в композиции они хотят соединить две стихии – танцы и вокал.

Monkey Tops:
В любом деле, главное – команда! Не зря ведь говорили, что один в поле не воин! Наша команда такая дружная и весёлая, что вместе мы сможем покорить даже самые высокие вершины! А позитива в нас столько, что мы с удовольствием поделимся им с вами. 

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# калейдоскоп # Фотофакт

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