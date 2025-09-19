Новости по тегу #Никита Белько

«В этом концерте будут треки, которые впервые прозвучали в новом альбоме, который тоже называется «Выше, чем небо», как и концерт».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Белько, певец, музыкант.
На гостеприимной витебской сцене звучат первые аккорды яркого шоу: популярные хиты и премьеры от заслуженных артистов Беларуси.
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