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«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?

24 августа 2018 12:06
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Новости Беларуси. Самой юной финалисткой нацотбора на «Детское Евровидение-2018» является 9-летняя минчанка Мария Гулевич. Она исполнит песню «Остров Чикарум».

Девочка учится в минской гимназии №7, в этом году она переходит в 4 «Е» класс. Мария также занимается в Национальном центре музыкального искусства имени Мулявина и 10 музыкальной школе имени Глебова.

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-1

Фото: instagram.com/mashapride  

Финалистка детского песенного конкурса любит рисовать, увлекается скрапбукингом, ведёт дневники, которых накопилось уже пять. Юная исполнительница занимается пением и танцами, снимается в фотосессиях, которые публикуются в журналах. Один раз девочка появилась в рекламе.

Также стоит отметить, что Гулевич может петь не только на русском и белорусском языках, в её репертуаре есть песни на английском и французском. Тем не менее, девочка признаётся, что легче всего ей петь на русском.

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-4

Фото: instagram.com/mashapride  

В финале нацотбора на детское «Евровидение» Мария исполнит композицию «Остров Чикарум» о полёте над волшебным островом.

«Мы выше всех летаем. Свобода, позитив и радость вечно с нами. И, наверняка, мы узнаем о том, что вместе мы всё сможем. Просто поверь, просто смелей», – поётся в песне.

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-7

Фото: instagram.com/mashapride  

Юная исполнительница активно пользуется Instagram. У девочки 999 подписчиков и более 130 публикаций, каждую из которых Мария дополняет своими комментариями.

«Вкус победы – это то состояние, когда ты стоишь на сцене и чувствуешь поддержку со стороны зала. Это будоражит кровь и каждую фибру души!», – пишет Гулевич под одним из постов.

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-10

Фото: instagram.com/mashapride  

«Мы большие малыши и уже многое можем в этой быстротечной жизни. Нами движут эмоции и счастливое детство, которым мы хотим поделиться и позвать Вас с нами в творческое путешествие! P.S. Здорово, когда у тебя есть такая команда, что поддержит в любую нужную минуту», – поделилась мыслями Мария в другой публикации.

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-13

Фото: instagram.com/mashapride  

«Не стоит стесняться на сцене саму себя – пойте, играйте, дурачьтесь и дарите зрителям вдохновение», – посоветовала исполнительница.

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-16

Фото: instagram.com/mashapride  

За время своих выступлений девочка обрела множество фанатов, которые искренне желают ей успехов.

«Ты – молодец. Успехов»,

«Удачи, будем за тебя болеть!»,

«Машка, у тебя классная песня!».

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?-19

Фото: instagram.com/mashapride  

Марии Гулевич удачи пожелала и группа Naviband.

«Маша, мы в тебя верим и надеемся, что у тебя всё получится», – сказал Артём Лукьяненко.

«Будь сильной и смелой, хорошо?», – добавила Ксения Жук.

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