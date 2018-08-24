«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?

Новости Беларуси. Самой юной финалисткой нацотбора на «Детское Евровидение-2018» является 9-летняя минчанка Мария Гулевич. Она исполнит песню «Остров Чикарум». Девочка учится в минской гимназии №7, в этом году она переходит в 4 «Е» класс. Мария также занимается в Национальном центре музыкального искусства имени Мулявина и 10 музыкальной школе имени Глебова.

Фото: instagram.com/mashapride

Финалистка детского песенного конкурса любит рисовать, увлекается скрапбукингом, ведёт дневники, которых накопилось уже пять. Юная исполнительница занимается пением и танцами, снимается в фотосессиях, которые публикуются в журналах. Один раз девочка появилась в рекламе. Также стоит отметить, что Гулевич может петь не только на русском и белорусском языках, в её репертуаре есть песни на английском и французском. Тем не менее, девочка признаётся, что легче всего ей петь на русском.

Фото: instagram.com/mashapride

В финале нацотбора на детское «Евровидение» Мария исполнит композицию «Остров Чикарум» о полёте над волшебным островом. «Мы выше всех летаем. Свобода, позитив и радость вечно с нами. И, наверняка, мы узнаем о том, что вместе мы всё сможем. Просто поверь, просто смелей», – поётся в песне.

Фото: instagram.com/mashapride

Юная исполнительница активно пользуется Instagram. У девочки 999 подписчиков и более 130 публикаций, каждую из которых Мария дополняет своими комментариями. «Вкус победы – это то состояние, когда ты стоишь на сцене и чувствуешь поддержку со стороны зала. Это будоражит кровь и каждую фибру души!», – пишет Гулевич под одним из постов.

Фото: instagram.com/mashapride

«Мы большие малыши и уже многое можем в этой быстротечной жизни. Нами движут эмоции и счастливое детство, которым мы хотим поделиться и позвать Вас с нами в творческое путешествие! P.S. Здорово, когда у тебя есть такая команда, что поддержит в любую нужную минуту», – поделилась мыслями Мария в другой публикации.

Фото: instagram.com/mashapride

«Не стоит стесняться на сцене саму себя – пойте, играйте, дурачьтесь и дарите зрителям вдохновение», – посоветовала исполнительница.

Фото: instagram.com/mashapride

За время своих выступлений девочка обрела множество фанатов, которые искренне желают ей успехов. «Ты – молодец. Успехов», «Удачи, будем за тебя болеть!», «Машка, у тебя классная песня!».