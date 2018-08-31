«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи

Новости Беларуси. День белорусской письменности уже 1 сентября примет Иваново. На нем ждут литераторов из разных стран: Казахстана, Литвы, Украины, Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первых гостей 31 августа встречали в Историческом музее. Поэты читали произведения на своих национальных языках, причем стихи белорусских авторов. Что особенно отметили гости в нашей стране, так это бережное отношение к литературному слову.