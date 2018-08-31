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«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи

31 августа 2018 18:15
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Новости Беларуси. День белорусской письменности уже 1 сентября примет Иваново. На нем ждут литераторов из разных стран: Казахстана, Литвы, Украины, Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первых гостей 31 августа встречали в Историческом музее. Поэты читали произведения на своих национальных языках, причем стихи белорусских авторов. Что особенно отметили гости в нашей стране, так это бережное отношение к литературному слову.

«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи-1

Глеб Кудряшов, доцент Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко (Украина):
День белорусской письменности – это возможность обогатить свой банк партнерских, дружеских контактов новыми знакомствами. После знакомства с программой XXV Дня белорусской письменности понимаешь, что это произойдет. Будет большой праздник. Это и просветительские мероприятия, это и презентации книг, презентации писательских проектов.

«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи-4

Юбилейный XXV День белорусской письменности начнется уже завтра. На этот раз он посвящен теме малой родины. В программе – десятки мероприятий, на которых ждут тысячи гостей.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Глеб Кудряшов # Фотофакт

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