«Будет большой праздник»: в преддверии Дня белорусской письменности в Минске литераторы из разных стран читали белорусские стихи
Новости Беларуси. День белорусской письменности уже 1 сентября примет Иваново. На нем ждут литераторов из разных стран: Казахстана, Литвы, Украины, Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первых гостей 31 августа встречали в Историческом музее. Поэты читали произведения на своих национальных языках, причем стихи белорусских авторов. Что особенно отметили гости в нашей стране, так это бережное отношение к литературному слову.
Глеб Кудряшов, доцент Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко (Украина):
День белорусской письменности – это возможность обогатить свой банк партнерских, дружеских контактов новыми знакомствами. После знакомства с программой XXV Дня белорусской письменности понимаешь, что это произойдет. Будет большой праздник. Это и просветительские мероприятия, это и презентации книг, презентации писательских проектов.
Юбилейный XXV День белорусской письменности начнется уже завтра. На этот раз он посвящен теме малой родины. В программе – десятки мероприятий, на которых ждут тысячи гостей.