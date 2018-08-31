Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске?

Новости Беларуси. Дни культуры Грузии 31 августа начинаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября в Верхнем городе развернется масштабный праздник «Тбилисоба». В программе фестиваля – туристический базар, фуд-корт, ночной гастродворик и развлекательные площадки, которые растянутся до набережной Свислочи.

Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:

Помимо основного фудкорта, который будет работать до двенадцати часов, у нас будет гастродворик по улице Герцена, который будет работать до двух часов ночи, где известные белорусские повара будут готовить традиционные из каждого региона Грузии.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:

В этом году мы постарались привезти самых лучших артистов. Это легендарный ансамбль «Грузинские голоса», который все знают. Концерт Нино Катамадзе. В этом году будет проведен туристический базар, куда люди будут приходить и знакомиться с Грузией, там же могут покупать для себя туры по хорошей цене. Это все создаст атмосферу, которую мы хотели бы создать. Надеюсь, людей будет много.