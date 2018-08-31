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Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске?

31 августа 2018 10:33
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Новости Беларуси. Дни культуры Грузии 31 августа начинаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске? -1

1 сентября в Верхнем городе развернется масштабный праздник «Тбилисоба». В программе фестиваля – туристический базар, фуд-корт, ночной гастродворик и развлекательные площадки, которые растянутся до набережной Свислочи.

Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске? -4

Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:
Помимо основного фудкорта, который будет работать до двенадцати часов, у нас будет гастродворик по улице Герцена, который будет работать до двух часов ночи, где известные белорусские повара будут готовить традиционные из каждого региона Грузии.

Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске? -7

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:
В этом году мы постарались привезти самых лучших артистов. Это легендарный ансамбль «Грузинские голоса», который все знают. Концерт Нино Катамадзе. В этом году будет проведен туристический базар, куда люди будут приходить и знакомиться с Грузией, там же могут покупать для себя туры по хорошей цене. Это все создаст атмосферу, которую мы хотели бы создать. Надеюсь, людей будет много.

Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске? -10

Фестиваль «Тбилисоба» Минск примет уже в 4-ый раз. В этом году, как отмечают организаторы, он будет самым колоритным и масштабным. В Верхнем городе ожидают порядка 100 тысяч гостей. Завершатся Дни Грузии в Беларуси 2 сентября: во Дворце Республики пройдет концерт известного грузинского ансамбля «Эрисиони».

# Беларусь-Грузия # Культура # Денис Крупец # Валерий Кварацхелия # Фотофакт

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