«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина

Одной из финалисток национального отбора стала Маша Жилина из Минска.

Девочка исполнит песню «Welcome to my Belarus». Ее авторами стали Евгений Олейник и Юлия Быкова. По словам Маши, для нее Беларусь – это семья, друзья, дом, учителя и школа.

На своей странице в соцсетях Евгений Олейник отметил, что Маша – «это звезда. Просто поверьте».

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Конкурсантка исполнит песню на белорусском языке, а на английском – только название и несколько строчек в тексте. Композиция яркая и впечатляет фольклорными нотками.

Педагог по вокалу Маши – Светлана Стаценко. По ее словам, юная исполнительница может петь абсолютно в любом стиле – у нее в репертуаре джазовые композиции, фанк-поп, рок. Светлана Адамовна отмечает, что с Машей занимается пятый год.