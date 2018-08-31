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«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина

31 августа 2018 09:37
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Новости Беларуси. Сегодня – 31 августа – определится представитель Беларуси на детском «Евровидении».  

Одной из финалисток национального отбора стала Маша Жилина из Минска.  

«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина -1

Фото: instagram.com/masha.zhilina

Девочка исполнит песню «Welcome to my Belarus». Ее авторами стали Евгений Олейник и Юлия Быкова. По словам Маши, для нее Беларусь – это семья, друзья, дом, учителя и школа.  

На своей странице в соцсетях Евгений Олейник отметил, что Маша – «это звезда. Просто поверьте».  

Мария Жилина покорила жюри Национального отборочного тура детского «Евровидения» и вошла в 10-ку финалистов  

Конкурсантка исполнит песню на белорусском языке, а на английском – только название и несколько строчек в тексте. Композиция яркая и впечатляет фольклорными нотками.  

Педагог по вокалу Маши – Светлана Стаценко. По ее словам, юная исполнительница может петь абсолютно в любом стиле – у нее в репертуаре джазовые композиции, фанк-поп, рок. Светлана Адамовна отмечает, что с Машей занимается пятый год.  

«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина -4

Фото: instagram.com/masha.zhilina

Маша Жилина уже третий раз становится финалисткой национального отбора. Девочка считает, что нужно никогда не останавливаться и всегда идти к своей мечте. К финалу нацотбора Маша готовится «усердно» – репетирует номер и занимается танцами.  

Сама девочка рассказывала, что ей нравится петь на разных языках – главное, песня.  

К слову, к композиции был подготовлен специальный танцевальный номер, который сейчас оттачивается. На сцене Маша будет выступать вместе с балетом.  

«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина -7

Фото: instagram.com/masha.zhilina

В интервью исполнительница отмечала, что всегда волнуется перед выступлениями. В свои годы девочка стала лауреатом десятков конкурсов, обладательницей семи Гран-при международных музыкальных конкурсов, который проходили в России, Чехии, Италии, Грузии.  

Педагог отмечает, что Маша очень дружелюбна и открыта. Сама девочка увлекается путешествиями и экстремальными видами спорта.  

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# калейдоскоп # Мария Жилина # Маша Жилина # Светлана Стаценко

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