«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина

Новости Беларуси. Сегодня – 31 августа – определится представитель Беларуси на детском «Евровидении».
Одной из финалисток национального отбора стала Маша Жилина из Минска.
Новости Беларуси. Сегодня – 31 августа – определится представитель Беларуси на детском «Евровидении».
Одной из финалисток национального отбора стала Маша Жилина из Минска.
Фото: instagram.com/masha.zhilina
Девочка исполнит песню «Welcome to my Belarus». Ее авторами стали Евгений Олейник и Юлия Быкова. По словам Маши, для нее Беларусь – это семья, друзья, дом, учителя и школа.
На своей странице в соцсетях Евгений Олейник отметил, что Маша – «это звезда. Просто поверьте».
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Конкурсантка исполнит песню на белорусском языке, а на английском – только название и несколько строчек в тексте. Композиция яркая и впечатляет фольклорными нотками.
Педагог по вокалу Маши – Светлана Стаценко. По ее словам, юная исполнительница может петь абсолютно в любом стиле – у нее в репертуаре джазовые композиции, фанк-поп, рок. Светлана Адамовна отмечает, что с Машей занимается пятый год.
Фото: instagram.com/masha.zhilina
Маша Жилина уже третий раз становится финалисткой национального отбора. Девочка считает, что нужно никогда не останавливаться и всегда идти к своей мечте. К финалу нацотбора Маша готовится «усердно» – репетирует номер и занимается танцами.
Сама девочка рассказывала, что ей нравится петь на разных языках – главное, песня.
К слову, к композиции был подготовлен специальный танцевальный номер, который сейчас оттачивается. На сцене Маша будет выступать вместе с балетом.
Фото: instagram.com/masha.zhilina
В интервью исполнительница отмечала, что всегда волнуется перед выступлениями. В свои годы девочка стала лауреатом десятков конкурсов, обладательницей семи Гран-при международных музыкальных конкурсов, который проходили в России, Чехии, Италии, Грузии.
Педагог отмечает, что Маша очень дружелюбна и открыта. Сама девочка увлекается путешествиями и экстремальными видами спорта.
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