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Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года

16 ноября 2017 09:39
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На первом месте находится фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года-1

«Дюнкерк». Фото: imdb.com

Картина о чудесном спасении 300 тысяч британских и французских солдат во время Второй мировой войны возглавила список лучших. К этому фильму Нолана публика отнеслась неоднозначно, но это не отменяет его культурной значимости.

Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года-4

«Чудо-женщина». Фото: imdb.com

На второе место попала главная феминистическая картина года – «Чудо-женщина» Патти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли. Замыкает тройку свежий блокбастер Marvel «Тор: Рагнарёк» − самый веселый и безумный фильм киновселенной.

Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года-7

«Тор: Рагнарёк». Фото: techcrunch

На четвертое место Esquire поставил самую жестокую и реалистичную картину про Людей Икс «Логан», а на пятое – философский блокбастер «Планета обезьян: Война».

Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года-10

«Логан». Фото: imdb.com

Также в десятке лучших «Малыш на драйве», «Джон Уик 2», «Конг: Остров черепа», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Взрывная блондинка».

Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года-13

«Планета обезьян: Война». Фото: imdb.com

Недавно были составлены рейтинги самых популярных в мире комедий и самых пересматриваемых фильмов.

# Кино # Кино # Кристофер Нолан # Звезды # Фотофакт

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