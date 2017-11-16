Esquire назвал 10 лучших боевиков 2017 года

На первом месте находится фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк».
На первом месте находится фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк».
«Дюнкерк». Фото: imdb.com
Картина о чудесном спасении 300 тысяч британских и французских солдат во время Второй мировой войны возглавила список лучших. К этому фильму Нолана публика отнеслась неоднозначно, но это не отменяет его культурной значимости.
«Чудо-женщина». Фото: imdb.com
На второе место попала главная феминистическая картина года – «Чудо-женщина» Патти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли. Замыкает тройку свежий блокбастер Marvel «Тор: Рагнарёк» − самый веселый и безумный фильм киновселенной.
«Тор: Рагнарёк». Фото: techcrunch
На четвертое место Esquire поставил самую жестокую и реалистичную картину про Людей Икс «Логан», а на пятое – философский блокбастер «Планета обезьян: Война».
«Логан». Фото: imdb.com
Также в десятке лучших «Малыш на драйве», «Джон Уик 2», «Конг: Остров черепа», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Взрывная блондинка».
«Планета обезьян: Война». Фото: imdb.com
Недавно были составлены рейтинги самых популярных в мире комедий и самых пересматриваемых фильмов.