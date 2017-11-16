Кинопремьеры 16 ноября: время «Лиги справедливости»

Две недели назад свое победное шествие по миру начал третий фильм про Тора. За короткий срок картина собрала в прокате более полумиллиарда долларов, но на этой неделе DC даст Marvel отпор – в прокат выходит «Лига справедливости». Конкурентов среди других новинок у команды супергероев нет, но каждая из них обязательно найдет своего зрителя. «Лига справедливости» реж. Зак Снайдер

Фото: imdb.com

После гибели Супермена Земля стала уязвимой, и этим воспользовался инопланетный полководец Степной Волк. Он хочет отомстить за поражение, которое ему много веков назад нанесли земные боги и герои. Бэтмен первым осознает угрозу, просит о помощи Чудо-женщину и разыскивает еще троих существ со сверхспособносятми – Флэша, Аквамена и Киборга. Вместе они воскрешают Супермена и дают Степному Волку бой. В номинальной войне Marvel с DC вторая студия все еще стабильно идет вторым номером. Сольные фильмы о героях не дотягивают до конкурента, но, возможно, первая командная лента исправит ситуацию. Картина свела вместе уже представленных публике Бэтмена и Чудо-женщину, добавила к ним супергероев-новичков и заставила их бороться со злодеем, который вышел еще более блеклый и скучный, чем у Marvel. Зрителям обещают много несвойственного для DC юмора, неожиданных сюжетных ходов и ярких персонажей. Роль Аквамена исполняет колоритный Джейсон Момоа из «Игры престолов», а Флэша – Эзра Миллер, которому будет очень сложно превзойти Гранта Гастина, играющего этого же героя в популярном сериале. «Мифы» реж. Александр Молочников

Фото: kinopoisk.ru

Парень из Греции очень любит античную мифологию. Однажды он отправляется в путешествие в надежде встретить настоящих божеств и попадает в Москву, где случайно знакомится с братьями Игорем и Вадимом Верниками. Благодаря им он попадает на аукцион, где среди всего российского бомонда знакомится со знаменитостями, которых принимает за настоящих богов. Тут режиссер Федор Бондарчук, актер Сергей Безруков, шоумен Иван Ургант и многие другие. Несколько лет назад в США вышла презабавная картина «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски». Ее отличительной чертой было то, что известные актеры играли в ней сами себя, но при этом сочно и остро высмеивали свои привычные образы. «Мифы» из этой же категории. Российские знаменитости играют себя и всячески насмехаются над своими публичными амплуа. Безруков играет актера, который сыграл уже все существующие роли, персонаж Урганта не может ни на минуту перестать шутить, а Бондарчук, н много ни мало, последняя надежда российского кино. Главное отличие «Мифов» от «Конца света» − отсутствие продуманного сюжета. Весь фильм состоит из скетчей. «Чудо» реж. Стивен Чбоски

Фото: imdb.com

Мальчишка Огги Пулмман очень веселый и умный ребенок, который обожает Хэллоуин, потому что это единственный день в году, когда он может носить костюм и маску и быть как все остальные дети. Огги родился с редчайшей генетической аномалией, из-за которой у него практически отсутствует лицо. Множество пластических операций несколько исправили ситуацию, но сверстники не могут принять в свои ряды странного парнишку. До десяти лет Огги был на домашнем обучении, но родители решаются отдать его в обычную школу, где он должен научиться жить среди чужих людей и общаться с одногодками. Писатель Стивен Чбоски прославился на весь мир несколько лет назад, когда поставил фильм по своему же роману «Хорошо быть тихоней». К сценарию «Чуда» он имеет минимальное отношение – это экранизация книги Р.Х. Паласио, которая написала ее после инцидента между ее сыном и девочкой, страдающей той же болезнью, что и главный герой фильма. Это крайне умилительное и нравоучительное семейное кино, в котором практически нет плохих людей. Джулия Робертс и Оуэн Уилсон играют лучших в мире родителей, остальные их дети воспитанные, добрые и обожают младшего брата, а сам Огги и вовсе святой. Играет его главный ребенок Голливуда Джейкоб Тремблэ из «Комнаты». «Обитель теней» реж. Серхио Х. Санчес

Фото: imdb.com

В мрачном старинном особняке вместе с двумя братьями и сестрой живет парень Джек. Их обиталище находится далеко от людей и подростки не общаются с посторонними. Но однажды Джек открыл двери своего странного дома для незнакомой девушки, которая еще не знает, что силы зла в этом особняке способны нанести удар в любой момент. «Обители теней» повезло. Снимай этот фильм в Голливуде – получился бы очередной молодежный слэшер, но картина снята в Испании, что сразу вызывает к ней интерес. Видно, что Санчес вдохновлялся Алехандро Аменабаром, чья лента «Другие» давно стала образцом интеллектуального фильма ужасов. Первые зрители хвалят «Обитель» за оригинальный сюжет, персонажей, неожиданную развязку и называют лучшим ужастиком года. Главные роли сыграли молодые, но уже достаточно известные звезды – Джордж МакКэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Миа Гот. «О теле и душе» реж. Ильдико Эньеди

Фото: imdb.com