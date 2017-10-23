Названы фильмы, которые любят пересматривать чаще всего

Группа международных исследователей провела всемирный опрос и составила рейтинг фильмов, которые зрители пересматривают чаще всего.

На первом месте, с большим отрывом от остальных картин, оказалась сразу вся фантастическая трилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее». Первая часть вышла в 1985 году и тут же стала невероятно любима, продолжения постигла та же участь – все три фильма сейчас являются едва ли не высочайшей точкой того, чего достигло развлекательное кино за всю историю.