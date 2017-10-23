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Названы фильмы, которые любят пересматривать чаще всего

23 октября 2017 10:59
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Группа международных исследователей провела всемирный опрос и составила рейтинг фильмов, которые зрители пересматривают чаще всего.

На первом месте, с большим отрывом от остальных картин, оказалась сразу вся фантастическая трилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее». Первая часть вышла в 1985 году и тут же стала невероятно любима, продолжения постигла та же участь – все три фильма сейчас являются едва ли не высочайшей точкой того, чего достигло развлекательное кино за всю историю.

Названы фильмы, которые любят пересматривать чаще всего-1

Фото: imdb.com

На втором месте расположилась еще одна трилогия – преданные фанаты готовы пересматривать десять часов «Властелина колец» снова и снова.

Замыкает тройку первый фильм из цикла «Парк Юрского периода», снятый Стивеном Спилбергом.  

Названы фильмы, которые любят пересматривать чаще всего-4

Фото: imdb.com

В пятерку вошли еще одна картина Земекиса «Форрест Гамп» и три части оригинальных «Звездных войн».

Далее идут картины об Индиане Джонсе, рождественская классика «Один дома», «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона, модернистская сказка «Принцесса-невеста», комедия «День сурка», лучший фильм всех времен и народов (по мнению пользователей интернета) «Побег из Шоушенка» и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

Названы фильмы, которые любят пересматривать чаще всего-7

Фото: imdb.com

Также у зрителей популярны фильмы о Гарри Поттере, первая «Матрица», первые «Пираты Карибского моря», трилогия «Люди в черном» и первый «Крепкий орешек».

Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов (узнайте их здесь).

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Роберт Земекис

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