Кинопремьеры 6 июля: новый Человек-паук, российский мультфильм и «Во всем виноват енот»

На этой неделе в прокат выходит тяжелая артиллерия – новый фильм о Человеке-пауке от Marvel обещает стать хитом. Кроме него зрителей ждет российский мультфильм, основанный на древнерусской агиографической повести, и два любопытных американских инди-фильма. «Человек-паук: Возвращение домой» реж. Джон Уоттс

Фото: imdb.com

События фильма происходят после эпохальной встречи Питера Паркера с командой Мстителей в «Первом мстителе: Противостоянии». Юный герой возвращается домой и старается снова зажить обычной жизнью под опекой тети Мэй. Но кроме нее за Питером присматривает еще и Тони Старк, который видел Человека-паука в деле и теперь несет за него ответственность. Становлению молодого супергероя способствует злодей Стервятник, который угрожает уничтожить все, что дорого Питеру. О том, как Marvel удалось вернуть себе права на комиксы о Человеке-пауке, когда-нибудь обязательно снимут фильм. Все финансовые и юридические проволочки давно улажены, и теперь самый известный супергерой студии во всех смыслах вернулся домой. Первые отзывы на фильм исключительно положительные: все хвалят сюжет, следование бумажным первоисточникам, подбор актеров, а особенно исполнителя главной роли Тома Холланда – говорят, что это лучший Питер Паркер за все время. Сомневаться в том, что фильм окупиться нет смыла, и рекомендовать его мы вам тоже не будем – вы ведь все равно на него пойдете! «Сказ о Петре и Февронии» реж. Юрий Рязанов, Юрий Кулаков

Фото: kinopoisk.ru

В 13 веке враги захватывают власть в Муромском княжестве. Только один лишь воин Петр выходит на бой со злодеями и побеждает их, но ядовитая кровь колдуна отравляет освободителя. Героя исцеляет знахарка Феврония. Между Петром и его спасительницей возникают сильные чувства, которые им придется оберегать, пройдя через множество препятствий. Долгострой российской анимации. Очередная попытка перенести на экраны в мультипликационном формате летописную историю, на этот раз о двух влюбленных и драконе. Мультфильм получился ярким и красочным, в лучших традициях продукции студии «Мельница», но критики придираются к адаптированному для детей сюжету. По их словам, мультфильм не история о чистой любви, а рассказ о пронырливой крестьянке, которая хитростью заставила княжича на ней жениться. «Во всем виноват енот» реж. Робин Суикорд

Фото: imdb.com

В жизни Говорда Уэйкфилда все просто прекрасно: отличная работа, любящая жена, две очаровательные дочки, но однажды герой круто изменил свою жизнь. По пути домой он погнался за енотом и оказался на чердаке заброшенного дома, откуда открывался прекрасный вид на его гостиную. Говард решил остаться на чердаке и посмотреть, что будет делать его семья, если он не вернется домой. Этот фильм смело можно записывать в заслуги российских локализаторов, которые дали драме с именем главного героя в названии весьма причудливое имя. Остается надеяться, что это пойдет фильму только на пользу, ведь он весьма неплох. Эксцентричная история подана под совершенно новым для жанра углом и имеет достаточно неожиданную развязку. Главную роль в фильме сыграл, любимый зрителями по гениальному сериалу «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон. «Эксперимент «Офис» реж. Грег МакЛин

Фото: imdb.com