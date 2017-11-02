Кинопремьеры 2 ноября: нового «Тора» придется подождать

Начало ноября в минском прокате будет очень скромным. Из-за «Матильды» главная премьера недели – новый фильм о приключениях Тора – сдвинулся на 6 число. Остальные несколько картин крайне скромные, но весьма любопытные. «Тор: Рагнарёк» реж. Тайка Вайтити

Фото: imdb.com

Принц Асгарда Тор возвращается домой после долгого отсутствия и узнает, что его брат Локи принял облик их отца Одина, захватил власть и сплавил настоящего Одина в дом престарелых на Земле. Тор находит отца, но тот умирает у него на руках. Кончина Одина освобождает из темницы богиню смерти Хелу, старшую сестру Тора и Локи, наказанную за попытку свергнуть отца. Хела захватывает власть в Асгарде и отправляет Тора и Локи в изгнание на планету Сакаар, где принцу придется учувствовать в гладиаторских боях. Третий сольный фильм о Торе может оказаться едва ли не лучшей частью киновселенной Marvel. Срежиссировать ее доверили потрясающему человеку – новозеландцу Тайке Вайтити. Он автор замечательного псевдодокументального фильма «Реальные упыри» и обладатель острого и оригинального чувства юмора, и «Рагнарёк» Вайтити сделал со свойственной ему отвязностью. Картину уже признали самым смешным фильмом вселенной (сказал это сам Джеймс Ганн – автор «Стражей Галактики»), а Тор в ней превратился из сурового божества в обаятельного приколиста. Крис Хэмсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба и Энтони Хопкинс вернулись к своим ролям. Зрителей ждет появление Марка Руффало в роли гладиатора-Халка, харизматичного Джеффа Голдблюма и шикарной Кейт Бланшетт, блистательно изобразившей Хеду. Ах да, поклонникам Мэтта Дэймона пропустить нового «Тора» тоже никак нельзя – у актера в нем уморительное камео. «Джунгли» реж. Грег МакЛин

Фото: imdb.com

В 1981 году 22-летний израильтянин Йосси Гинсберг отправился путешествовать по миру с одним рюкзаком. Однажды в Боливии парень соблазнился уговорами некоего Карла, который заверил Йосси, что хорошо знает непроходимые джунгли и доведет его до старинного индейского поселения, где они смогут добыть золото. Группа из четырех «золотоискателей» не смогла правильно рассчитать свои силы, а возникшие в пути споры о лидерстве заставили их разделиться, а потом Йосси и вовсе остался в тропической чаще совершенно один. В запасе у парня есть только плащ, фонарик, зажигалка и желание жить. Судьба неразлучной троицы из фильмов о Гарри Поттере сложилась по-разному. Руперт Гринт осел на телевидении, где играет преимущественно в криминальных сериалах, Эмма Уотсон снимается в блокбастерах, а вот Даниэль Рэдклифф смог сделать практически невозможное. За несколько лет актер «сбил» с себя образ волшебника со шрамом, а выбираемые им роли сложные и разные. Рэдклифф главная (и если быть честными, единственная) причина, по которой «Джунгли» необходимо смотреть. Молодой актер с честью выдерживает сложнейшую роль выжившего в непроходимой чаще и заставляет верить ему в каждом кадре. Настоящий бенефис Даниэля, демонстрирующий все грани его таланта. «Дикарь» реж. Эдуард Делюк

Фото: imdb.com

Богемная жизнь Парижа начинает нагонять на художника Поля Гогена тоску. Стремясь побороть ее он отправляется на другой конец света. Поиски приводят Гогена на Таити, где среди туземцев он находит новые краски жизни. На острове художник встречает Техуру – дикарку, в которой он видит своей объект непреодолимой страсти и ревности, богиню и музу, благодаря которой на свет появились его самые известные полотна. Поль Гоген фигура неоднозначная и одиозная, так что биопик про него, как минимум, любопытен. От фильма стоит ждать традиционного для Франции смешения жанров, легкого цинизма и интересной визуализации (все-таки стиль полотен Гогена обязывает). Художника играет Винсан Кассель, а смотреть на этого актера в сложных образах всегда очень интересно. «Убить за лайк» реж. Тайлер МакИнтайр

Фото: imdb.com