Кинопремьеры 27 июля: фильмы про женщин и рэперов

На этой неделе нам предлагают отдохнуть от громких блокбастеров и насладится авторским кино различных образцов. Зрителей ждет сразу несколько картин с сильными женскими персонажами, биографическая лента о легендарном рэпере, а самых маленьких можно сводить на новый мультфильм. «Взрывная блондинка» реж. Дэвид Лейтч

Фото: imdb.com

За несколько дней до падения Берлинской стены в 1989 году убивают британского шпиона, который пытался добыть в Берлине список тайных агентов Востока и Запада. Этот перечень представляет огромную ценность для Англии, и разведка отправляет в столицу Германии своего лучшего агента Лорейн Бротон. Найти список британской шпионке помогает немецкий резидент, у которого, впрочем, свои интересы в этой истории, а третьей стороной конфликта выступают советские агенты, готовые на все ради заветного документа. Основанная на комиксе женская версия Джеймса Бонда еще не успела выйти в прокат, но уже обречена стать культовой. Снятая за смешные для голливудского кино $30 миллионов картина наполнена головокружительным экшном, жестокими боевыми сценами, и вообще – ее авторы выжимают все возможное из прокатного рейтинга R. Главным украшением картины должна стать исполнительница главной роли Шарлиз Терон, но и кроме нее в фильме есть притягательные моменты. Это и колоритные персонажи Джеймса МакЭвоя и Джона Гудмана, и сумасшедшая динамика, и неплохие русские персонажи в исполнении иностранных актеров, и песня Владимира Высоцкого в саундтреке. «Роковое искушение» реж. София Коппола

Фото: imdb.com

В разгар Гражданской войны в США девочки из пансиона на юге Америки находят в лесу раненого солдата северян. Воспитанницы приводят его в свое заведение, но владелица пансиона Марта не выдает врага, а решает его немного подлечить. Солдат пользуется этой возможностью и направляет все свое обаяние на хозяйку, молодую учительницу и старшую воспитанницу. Давно находящиеся без мужского внимания обитательницы пансиона отвечают очаровательному военному взаимностью. Ремейк фильма 1971 года с Клинтом Иствудом «Обманутый» получил в русской адаптации весьма странное и неподходящее название, но оно не должно запутать потенциальных зрителей – несмотря на обилие в кадре очаровательных светловолосых актрис, это совсем не «женское» кино, а настоящая готическая драма. В картине много феминистических мотивов, двоякой морали, но при этом она невероятно красиво снята, а занятые в ней актеры сами по себе великолепны. Солдата сыграл Колин Фаррелл, который всегда невероятно органичен в ролях коварных соблазнителей, роль хозяйки пансиона досталась Николь Кидман, учительницу играет Кирстен Данст, а старшую ученицу Эль Фаннинг. За «Роковое искушение» София Коппола получила на Каннском фестивале приз лучшему режиссеру. «2pac: Легенда» реж. Бенни Бум

Фото: imdb.com

Тупак Шакур родился в семье радикалов из группировки «Черные пантеры». В детстве парнишка увлекался Шекспиром, играл в театре, но судьба распорядилась иначе, и Тупак стал рэпером. За несколько лет он поднялся от парня на подпевках до одного из самых известных темнокожих музыкантов мира, и стал голосом целого социального слоя. Но головокружительная слава повлекла за собой не только толпы обожателей, но и проблемы с законом и властями. Тупак Шакур был удивительнейшей личностью. Всего за 25 лет он успел сделать так много, что некоторые не справились бы с этим и за две жизни. Бесспорно, Тупак заслуживает самого пристального анализа, биографическое кино о нем было вопросом времени, но, судя по первой реакции на фильм, Бенни Бум не справился с возложенной на него задачей. Отзывы на картину крайне сдержаны и размыты, самая частая цитата из них – «Тупак заслуживает фильма получше». Но, тем не менее, главную роль в ленте играет начинающий актер Деметриус Шипп, который пугающе похож на легендарного рэпера, т.ч. посмотреть на это как минимум интересно. «Стань легендой! Бигфут Младший» реж. Джереми Дегрусон, Бен Стассен

Фото: imdb.com

Самый обычный подросток Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и оказывается в эпицентре приключений легендарных масштабов. Жизнь паренька кардинально меняется, когда выясняется, что в нем течет кровь мифических хранителей леса – бигфутов. Перед Адамом открываются такие суперспособности как сверхскорость, способность исцелять прикосновением и возможность понимать язык животных. «Легендой» на этой неделе стал не только Тупак, но и обычный мальчишка – герои франко-бельгийского мультфильма. Не стоит даже говорить, что европейской 3D анимации далеко до творений американских студий, но первые отзывы на картину весьма положительные, т.ч. «Бигфуту» определенно стоит дать шанс. Тем более что в прокате сейчас для самой маленькой аудитории все равно больше ничего нет. «Матрица времени» реж. Ри Руссо-Янг

Фото: imdb.com