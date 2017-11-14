Ужас-то какой: 5 худших экранизаций Стивена Кинга

Стивен Кинг и кинематограф уже много лет существуют в тесной связи. За сорок лет более двухсот фильмов и сериалов поставлено по произведениям писателя, а в 2017 году об экранизациях Кинга и вовсе не переставали говорить. На больших экранах провалилась «Темная башня», а «Оно» поставило кассовый рекорд в своем жанре, на телевидении вышли спорная «Мгла» и замечательный «Мистер Мерседес», которого уже продлили на второй сезон. Экранизаций Кинга так много, что оценить их однозначно не представляется возможным. Тут и безоговорочные хиты, навсегда вошедшие в историю и любимые зрителями, такие как «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Сияние». Но, к сожалению, плохие фильмы среди них встречаются гораздо чаще. Мы вспомнили пять самых отвратительных экранизаций произведений короля ужасов. 5-ое место: «Дети кукурузы» (1984)

Фото: imdb.com

В маленьком городке среди кукурузных полей объявляется неожиданный проповедник – 12-летний мальчишка Исаак. Он внушает местным детям убивать взрослых, чтобы их кровь напитала жаждущие поля. Исаак запрещает детям играть и веселится и призывает их принести себя в жертву в день 18-летия.

Фото: imdb.com

Одно из самых жутких произведений Кинга превратилось в долгоиграющую кинофраншизу, хотя, из соображений здравого смысла, должно было быть предано анафеме уже после первого фильма. Деревянные актеры, натужные диалоги и ужасная манера съемки – сейчас бы этот фильм за милю обошли бы все кинотеатры, но в 1984 зрители ломанули в кино и сделали «Детей кукурузы» хитов. На последнее место мы поставили фильм по той лишь причине, что за тридцать с лишним лет картина успела стать культовой, а с мнением масс в таких вопросах нужно считаться. 4-ое место: «Под куполом» (2013-2015)

Фото: imdb.com

Городок Честерс-Миллз в штате Мэн живет самой обычной жизнью, но однажды утром вокруг него образовался неуязвимый прозрачный купол, не пропускающий через себя звуки. Удивительный барьер изолировал жителей города от всего мира и оставил их на произвол судьбы. Теперь они могут надеяться только сами на себя.

Фото: imdb.com

Один из самых умных, тонких и философских романов писателя, стабильно входящий в топ-5 его лучших работ и один из худших сериалов последних лет. А ведь первый из трех сезонов был хорош – авторы шоу прекрасно показали панику, разную реакцию людей на происходящее, то, как катастрофа обнажает настоящую человеческую натуру. Сам купол тоже выглядел здорово, а сцену с разрезанной коровой из первой серии знают даже далекие от кино люди. Но во втором сезоне авторы дали волю фантазии, и от книжного «Купола» не осталось даже тапочек. Два сезона зрителей заставляли смотреть на бессвязный лихорадочный бред, выдаваемый за научную фантастику. Изменили даже потрясающую книжную концовку, объясняющую происхождение купола! Сериал заслуживает тонны ненависти и первого места нашего топа, но неплохой первый сезон несколько спасает ситуацию. 3-е место: «Мобильник» (2016)

Фото: imdb.com

Художник становится свидетелем того, как некий опасный импульс от сотовых телефонов превращает попавших под его влияние людей в безумцев. Он находит еще несколько человек, которым удалось избежать вирусного воздействия и отправляется с ними на поиски своей семьи.

Фото: imdb.com

Если «Под куполом» повезло с первоисточником, то «Мобильник» был обречен практически сразу. Одноименный роман Кинга вышел в 2006 году, и это уже были не те времена, когда массового читателя можно было пугать скрытыми возможностями «телефонов без проводов». Снятый спустя десять лет фильм по этим же причинам выглядит еще более смехотворно. В картине отсутствует связный сценарий, а смысл романа заменен на что-то маловразумительное. Не спасли фильм даже Джон Кьюсак и Самюэль Л. Джексон, некогда впечатляюще сыгравшие в «1408» по рассказу Кинга. Заслуженное место в списках худших картин прошлого года и в нашем топе. 2-ое место: «Безнадега» (2006)

Фото: imdb.com

Через пустынный город в штате Невада проезжают несколько случайных путешественников. Там их арестовывает местный шериф, который оказывается одержимым демонами маньяком, способным призывать к себе на помощь ядовитых пауков и гремучих змей.

Фото: imdb.com

Роман Кинга «Обреченность» не отличается особым изяществом и продуманностью, но это вполне крепкий представитель своего жанра. Его экранизация в русской адаптации получила очень правильно название – в этом фильме безнадежно абсолютно все. На игру актеров больно смотреть, развитие сюжета можно предсказать от первой до последней минуты, диалоги писал второклассник, а «неожиданный финал» вызывает только истерический смех. Авторам фильма было настолько плевать на свою работу, что сами персонажи порой говорят о тех событиях, которые происходили только в книге, но не были перенесены в фильм! Казалось бы, хуже этого кошмара не придумаешь, но среди экранизаций Кинга есть одна еще более ужасающая. 1-ое место: «Ловец снов» (2003)

Фото: imdb.com

Четверо друзей детства отправляются в глубь леса на ежегодную охоту. Их объединяют крепкие узы братства и сверхъестественная сила, появившаяся у них в детстве после спасения от хулиганов больного мальчика. Друзья приезжают в лесную хижину, но вместо охоты их ждет абсолютное зло, приносящее разрушение и смерть.

Фото: imdb.com