Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов

Корпорация ВВС провела опрос среди 253 критиков со всего мира и составила рейтинг из 100 лучших комедий всех времен. На первом месте в очередной раз оказался бессмертный фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки» .

Среди опрошенных критиков было приблизительно равное количество мужчин и женщин. ВВС отмечает, что их рейтинги значительно разнились, но комедию с Джеком Леммоном и Томи Кертисом одинаково любят и те, и другие.

На втором месте оказалась политическая сатира от Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу», а на третьем картина Вуди Аллена «Энни Холл».

В десятке оказались «День сурка» с Биллом Мюрреем, хит 30-ых «Утиный суп», британский фарс «Жизнь Брайана по Монти Пайтону», пародийный шедевр с Лесли Нильсоном «Аэроплан!», французское «Время развлечений», псевдодокументальный фильм о выдуманной рок-группе «Это – Spinal Tap» и немая лента Бастера Китона «Паровоз Генерал».