Прямой эфир

Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов

23 августа 2017 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Корпорация ВВС провела опрос среди 253 критиков со всего мира и составила рейтинг из 100 лучших комедий всех времен. На первом месте в очередной раз оказался бессмертный фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки».

Из-за одежды Мэрилин Монро фильм получил возрастное ограничение (читать подробности).

Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов-1

Фото: imdb.com

Среди опрошенных критиков было приблизительно равное количество мужчин и женщин. ВВС отмечает, что их рейтинги значительно разнились, но комедию с Джеком Леммоном и Томи Кертисом одинаково любят и те, и другие.

Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов-4

Фото: imdb.com

На втором месте оказалась политическая сатира от Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу», а на третьем картина Вуди Аллена «Энни Холл».

В десятке оказались «День сурка» с Биллом Мюрреем, хит 30-ых «Утиный суп», британский фарс «Жизнь Брайана по Монти Пайтону», пародийный шедевр с Лесли Нильсоном «Аэроплан!», французское «Время развлечений», псевдодокументальный фильм о выдуманной рок-группе «Это  Spinal Tap» и немая лента Бастера Китона «Паровоз Генерал».

Кинокритики назвали лучшие комедии всех времен и народов-7

Фото: imdb.com

В сотне лучших комедий можно найти немые картины Чарли Чаплина, «Голый пистолет», «Когда Гарри встретил Салли», «Борат», «Мальчишник в Вегасе», «Девичник в Вегасе» и другие хиты разных лет.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Томи Кертис # Джек Леммон

Другие новости рубрики

Все новости
Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей
23 августа 2017 14:00

Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей

Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи
23 августа 2017 09:42

Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи

«У нас родилась девочка»: певица, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева родила дочь
22 августа 2017 19:23

«У нас родилась девочка»: певица, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева родила дочь