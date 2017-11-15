«Субурбикон» и еще 5 фильмов Джорджа Клуни-режиссера

В прошлом году Джордж Клуни заявил, что перестанет сниматься в кино и полностью посвятит себя режиссуре. Свое слово он пока держит – за Клуни-актером в ближайшем будущем не числится ни одного фильма, а вот у Клуни-режиссера на следующей неделе выходит новая картина. Комедийный детектив «Субурбикон» поставлен по сценарию братьев Коэн и рассказывает про образцовую семью из маленького городка, которая переживает вторжение в их дом и пускается во все тяжкие. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон, Джулианна Мур и Оскар Айзек, а сам Клуни, против обычного, не припас для себя даже эпизода.

«Субурбикон». Фото: imdb.com

Похоже, нам придется смириться с новой ипостасью любимого актера, тем более Джордж уже давно зарекомендовал себя в качестве талантливого постановщика. Не верите? Убедитесь в этом лично.

«Субурбикон». Фото: imdb.com

Здесь читайте про лучшие роли Клуни-актера «Признание опасного человека» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

К самой идее Клуни дебютировать в режиссуре весь мир отнесся крайне скептически, но первый же его фильм оказался крайне удачной и увлекательной лентой. Это комедийный триллер про популярного телеведущего 60-ых Чака Бэрриса, автора множества телешоу, некоторые из которых в разной вариации до сих пор идут во многих странах. Но в самом начале карьеры прогрессивные идеи Чака не нравились студийным боссам. В это трудное время на сообразительного молодого человека вышло ЦРУ, которое сделало Бэрриса своим агентом. В прокате картина провалилась, но была тепло принята критиками и публикой. В фильме снялись Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, сам Джордж Клуни, на несколько секунд в нем появляются Брэд Питт и Мэтт Дэймон. Чака Бэрриса сыграл Сэм Рокуэлл, которому роль принесла приз Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. «Доброй ночи и удачи» (2005)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Если «Признание опасного человека» просто хороший фильм, то «Доброй ночи и удачи» практически выдающаяся историческая драма. Картина рассказывает о противостоянии известного журналиста Эдварда Мэроу и сенатора Джозефа Маккарти на фоне «холодной войны». Маккарти прославился своими расследованиями антиамериканской деятельности и преследованиями «агентов СССР», но Мэроу считал, что своими действиями политик нарушает гражданские права. Журналист не побоялся выпускать в эфир обличающие репортажи, в которых выводил на чистую воду Маккарти и его сторонников. Картина имела оглушительный успех, произвела настоящий фурор на Венецианском кинофестивале, номинировалась на шесть «Оскаров» (режиссерская номинация для Клуни) и сейчас считается одним из лучших фильмов о журналистах в истории. «Любовь вне правил» (2008)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Не самый удачный, но крайне симпатичный фильм Клуни. Спортивная ретро-комедия о неудачливой футбольной команде 20-ых годов. Все игроки давно уже не мальчики и играют очень так себе, но их капитан верит, что рано или поздно команда добьется успеха. Хитростью он заманивает в ряды игроков молодого перспективного футболиста, который прославился еще и как герой Первой Мировой войны, в одиночку взявший в плен отряд немецких солдат. Дела команды начинают идти в гору, но тут на горизонте объявляется журналистка, которая находит в биографии лучшего игрока много изъянов. «Любовь вне правил» первый фильм Клуни-режиссера, где он сам сыграл главную роль, но это не пошло картине на пользу – она яркая и приятная, но очень легковесная и несколько затянутая. «Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом - подробности «Мартовские иды» (2011)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Тонкий и умный триллер, которым Клуни показал всему миру, что фильмы про политику могут быть крайне увлекательными даже для не разбирающихся в ней людей. Райан Гослинг играет сотрудника избирательного штаба кандидата в президенты Морриса (собственно, сам Джордж Клуни). Молодой человек идеалист, верит в демократию и полностью разделяет убеждения Морриса, которого считает единственным человеком, способным изменить страну к лучшему. Но безжалостная политическая машина за короткий срок полностью изменила парня и открыла ему глаза на реальность. Единственный режиссерский проект Клуни, где действие происходит в наши дни, одна из лучших ролей Гослинга и безоговорочный успех во всем мире – этот фильм достоин самого пристального внимания. «Охотники за сокровищами» (2014)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com